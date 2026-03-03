La expareja de Candy lamenta en Sevilla "revivir" su historia al inicio del juicio: "He venido para defenderme"

Archivo - El abogado José Antonio Sires y la mujer denunciante en el caso Candy atienden a medios de comunicación. Imagen de archivo. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La expareja de Candy, esta última persona protagonista del caso de supuesta violencia doméstica y de género, lesiones y maltrato, ha lamentado tener que "revivir" la "situación" que afrontó durante un supuesto episodio de malos tratos. Así, ha enmarcado que afronta con ciertos "nervios" la primera sesión del juicio, señalado este martes, 3 de marzo, en el Juzgado de lo Penal Número 6 de Sevilla.

"Estoy nerviosa, no me gustaría estar aquí, pero bueno, he venido para defenderme. No me apetece, pero hay que afrontar la situación. Además, no me creo nada de lo que dice, nada de lo que pueda venir de él. Todo es una estrategia. La última vez no se presentó, yo ya sabía que algo así iba a pasar", ha enmarcado la víctima momentos previos a la sesión.

Según ha expresado en declaraciones a medios el letrado que representa a la expareja del investigado, José Antonio Sires, Candy será enjuiciado por presuntos delitos de vejaciones, quebrantamiento de condena y amenazas. Asimismo, solicitan para el mismo cuatro años de prisión por los tres presuntos delitos, mientras que la Fiscalía solicita un año de prisión y ocho días de localización permanente.

Tal y como ha apostillado el abogado, el encausado ha sido trasladado a la capital andaluza desde una prisión situada en Córdoba. "Me ha llegado a oídos que ha pedido traslado a una cárcel de mujeres, pero se le ha denegado. Parece ser que ha estado algún tiempo en una cárcel de mujeres y después ha vuelto a la de hombres, pero lo que sí es seguro es que hoy ha venido hasta aquí desde una prisión de Córdoba, pero no sé si está en un módulo de mujeres o de hombres. De todas maneras, a efectos de lo que vamos a enjuiciar hoy, es irrelevante", ha añadido.

Al hilo, cabe destacar que es el tercer señalamiento para la celebración de la vista, tras una primera sesión suspendida por razones personales de la defensa y una segunda en la que el encausado "comunicó días antes que se encontraba fuera del país", tal y como ha expresado el letrado.

Finalmente, fue detenido por la Policía Nacional, merced de la orden de búsqueda y captura emitida por el Juzgado de lo Penal número tres para que cumpliese su condena de 15 meses de cárcel firme desde septiembre de 2023, por delitos de quebrantamiento de medida cautelar y de amenazas, en el ámbito de la violencia de género.

"Esperamos que se analicen las pruebas con las garantías precisas, que se celebre el juicio y que mi representada pueda seguir con su vida con normalidad. Además, esperamos una sentencia lo más favorable posible para mi representada, claro", ha concluido Sires.