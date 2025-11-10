La exposición 'Cuidando la piel de la Tierra' en Sevilla pone en valor el papel del pastoreo con el medio ambiente

Inauguración de la exposición 'Cuidando la piel de la Tierra' en el Store Sierpes de Caixabank de Sevilla. - EUROPA PRESS

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El patio de la oficina Store Sierpes de Caixabank de Sevilla acoge desde este lunes hasta el 21 de noviembre la exposición fotográfica 'Cuidando la piel de la Tierra'. La muestra busca poner en valor el papel del pastoreo y la ganadería extensiva en la conservación del medio ambiente.

Según una nota de prensa remitida por la organización, la exposición cuenta con el respaldo de instituciones como la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba, la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental (Racvao) y la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía.

La exposición ya ha recorrido varias ciudades andaluzas y se estructura en seis apartados agua, pastores, careo, animales, trabajo y camino. Reivindica la trashumancia como "práctica esencial para la biodiversidad y la lucha contra la despoblación rural". El mensaje central es "Lo sostenible es también saludable".

La presentación oficial ha contado con la participación de Mª Carmen García, impulsora de la iniciativa, y Antonio Martínez, director de AgroBank, la línea especializada en el sector agroalimentario de CaixaBank.

El acceso es libre y su horario es lunes a jueves de 8,30 h a 18,30, los viernes de 8,30 h a 14,30, los sábados y domingos está cerrada.