La exposición fotográfica ‘Erwin Blumenfeld: lujo, calma y voluptuosidad’, en el Cicus hasta el 10 de enero

Publicado 17/10/2019 16:53:47 CET

SEVILLA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus) inaugura este jueves (20,00 horas) la exposición fotográfica 'Erwin Blumenfeld: lujo, calma y voluptuosidad', donde se muestra una selección de fotografías en color de sus trabajos para este sector.

En la muestra, producida por el propio Cicus, aparece un artista sumamente original, que revoluciona la manera de mirar desde su experiencia con las vanguardias. De hecho, su figura es fundamental para definir la cultura visual de la moda, que se convierte en uno de los elementos claves para entender la sociedad de la segunda mitad del siglo XX.

"La exposición rescata la producción en color de Blumenfeld, exactamente cuando pasa del maniquí a la modelo como protagonista principal de su obra", asegura Luis Méndez, director general de Cultura y Patrimonio de la US. "En muchas de sus imágenes se adelanta incluso al pop y a la psicodelia, pero siempre atrapando la belleza", añade el responsable del Cicus.

La fotografía y la moda han estado estrechamente asociadas desde el siglo XIX, pero ha sido a lo largo de la segunda mitad del siglo XX cuando se han producido algunas de las mejores obras de este género. Blumenfeld desafió las barreras del gusto hasta entonces y dio un paso más allá, rompiendo las convenciones para imponer su mirada de artista. Son ensayos de cómo analizar las formas y cómo captarlas a través de la luz.

Sus fotografías atrapan la voluptuosidad, el deseo, el lujo que, como apostilló Dior, se resume en cinco colores, creando algunas de las mejores portadas icónicas de Vogue y Harper's Bazaar. Son los mejores testimonios de la sociedad de consumo de posguerra, donde se entremezclan el lujo, el glamour y los nuevos roles sociales.

La inauguración de la exposición irá acompañada de un estreno en nuestro país: Remy Blumenfeld, productor de televisión y nieto del artista, presentará (18,00 horas, sede del Cicus) el documental 'The Man Who Shot Beautiful Women'. Tras una destacada labor de documentación, la cinta muestra no solo la trayectoria de una vida fascinante, sino que explora la compleja relación entre el artista y el mercado. El documental también forma parte de la exposición, que podrá verse en el Cicus hasta el 10 de enero.