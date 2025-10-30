Exposiciones, conciertos y teatro, entre la nueva programación cultural en Sevilla hasta el 5 de noviembre

Imagenes de la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, en una exposición. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, ha informado sobre la programación cultural disponible del 30 de ocubre al 5 de noviembre en Sevilla.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha asegurado que la pintura, la música y el teatro "siguen ampliando su presencia en Sevilla gracias al compromiso del Ayuntamiento y a la colaboración con espacios, artistas e instituciones que hacen posible una cultura viva, participativa y al alcance de toda la ciudadanía".

De esta manera, en la Real Fábrica de Artillería podrán visitarse tres exposiciones, 'Finalistas del I Concurso internacional de Pintura Ciudad de Sevilla', Interwoven A Homo Faber Capsule' y 'La moda andaluza en la cultura del siglo XXI', de lunes a viernes, de 10,00 a 20,00 horas con entrada libre.

También habrá muestras en el Espacio Santa Clara y en la Sala Atín Aya. En el primero podrá visitarse 'Una habitación propia' de Concha Ybarra, 'Entre Coria y Grenoble' de Antonio Sosa y Quique Sarzamora y 'Retroalimentación' de Luis Gordillo; mientras que en el segundo estará 'El perro negro' de Paco Pérez Valencia.

Además, el Espacio Santa Clara acogerá el ciclo 'Los tesoros de la guitarra española', que reúne a cuatro guitarristas en una propuesta que "recorre la tradición y la contemporaneidad del instrumento". Por su parte, la compañía Viento Sur Teatro "recuperará el espíritu del mito" con 'Don Juan Tenorio en las calles de Sevilla', una propuesta escénica que invita a redescubrir este clásico de José Zorrilla.

El XVI Festival de la Guitarra de Sevilla presenta del 30 de octubre al 5 de noviembre una programación que reúne a "destacadas figuras del panorama nacional e internacional", con propuestas que van del repertorio clásico al flamenco contemporáneo. Todos los conciertos tendrán lugar en la Sala Silvio del Espacio Turina.

En el marco del XVI Festival Zahir Ensemble de Música Contemporánea, la Sala Silvio acoge 'La tierra cansada', un concierto de temática medioambiental que reúne al conjunto español Vertixe Sonora y al brasileño Plurisons, bajo la dirección de Januibe Tejera. La propuesta "invita a una escucha activa y transfronteriza" con obras de Gabriel Bolaños, Marta Domingues, Fernanda Navarro, Ramón Souto y el propio Tejera, explorando "nuevos vínculos entre cuerpo, instrumento y paisaje sonoro". El festival tendrá lugar en el Espacio Turina.

Por su parte, el guitarrista Pedro Sierra, protagonizará una nueva cita del XVI Festival de la Guitarra de Sevilla con un concierto en dos partes: primero en solitario, recorriendo palos esenciales como la soleá, la rondeña o las alegrías, y luego junto a La Tobala, cantaora sevillana. Podrá disfrutarse en la sala Silvio del Espacio Turina.

El ciclo 'Música de Cámara en Turina. Made in Seville' acogerá la presentación del primer trabajo discográfico del dúo formado por Francisco Cantó (clarinete) y Ángela Moraza (piano), 'Vibraciones del alma', un "viaje sonoro por un siglo de música española" que apuesta por el lirismo, el ritmo y la expresividad desde un enfoque neorromántico y neoclásico. El programa incluye obras de Yuste, Manuel Castillo y Salvador Brotons, así como la reciente Granada-NY in Blue de Manuel Bernal, escrita en 2023 especialmente para este dúo.

El Real Alcázar de Sevilla, por su parte, presentará una nueva edición de sus 'Visitas Nocturnas Teatralizadas', dedicadas este año a la Boda Imperial de Carlos V e Isabel de Portugal, celebrada en 1526 en el propio palacio. Con guion de Alfonso Zurro y la colaboración de Teatro Clásico de Sevilla, las funciones se celebrarán todos los jueves y viernes hasta octubre.

También podrá disfrutarse la Feira del Libro de Sevilla Felise de lunes a viernes en los jardines Murillo, y diversas exposiciones en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de martes a sábado con entrada libre. Además, en el marco de la celebración del I Premio de Pintura Ciudad de Sevilla, se ha organizado una programació expositiva impulsada por diversas instituciones públicas y privadas, que tendrá lugar durante el próximo fin de semana.