La factoría de Renault de Sevilla puede adjudicarse una nueva generación de cajas de velocidades, según los sindicatos

SEVILLA/VALLADOLID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La factoría de cajas de velocidades de Renault en Sevilla se podría adjudicar una nueva generación de estos sistemas, según ha puesto de manifiesto las secciones sindicales de UGT-FICA y de CCOO en Renault España después de la reunión que ha mantenido el comité intercentros con el presidente y director general de Renault Iberia y miembro del Comité Ejecutivo Mundial, José Vicente de los Mozos.

El encuentro virtual se ha celebrado este viernes, un día después de que el consejero delegado de Renault, Luca di Meo, anunciara los planes para la empresa automovilística, conocido como 'Renaulution', y que comprende una reducción de costes fijos de 2.500 millones de euros hasta 2023, mientras que para 2025 espera haber recortado 3.000 millones.

La factoría de Renault en Sevilla, cuya plantilla asciende a 1.000 empleados, cuenta con 30 fábricas clientes en 4 continentes y exporta el 88% de su producción. En la factoría de Sevilla se producen los productos: cajas JH, JE3, JS3, TL4 y TL6. Es una fábrica que se encuentra certificada en ISO 14001.

Renault ha detallado al Comité Intercentros la afectación que puede tener el Plan 'Renaulution' en las factorías de la marca en el país. Además de las previsiones para la factoría sevillana en el encuentro se ha hablado de la posibilidad de que Valladolid reciba la adjudicación de un nuevo vehículo del segmento B y un nuevo producto en Motores, mientras que Palencia podría recibir una nueva plataforma del segmento C.

El 'Plan Renaulution España' consta de varias familias de productos para las distintas factorías de Renault en España, en lo que, según UGT-FICA, De los Mozos ha señalado como una oportunidad de adjudicación de proyectos.

Carrocería Montaje en Valladolid optaría a la adjudicación de un nuevo vehículo del segmento B, que se fabricará en una de las nuevas plataformas de la Alianza, adicional a Captur, mientras que Motores podría recibir productos de la 'familia' HR12, e Ingeniería consolidará su trabajo a través del desarrollo de la hibridación y las nuevas tecnologías.

En Montaje de Palencia se podría adjudicar la producción de la nueva familia HHN, de la plataforma C, la del modelo Kadjar, por ejemplo.

Se mantendrá la sede de la empresa en Madrid, que integrará todo el grupo de sociedades como en la actualidad.

Además de España, precisa el sindicato, hay otras factorías que optan a estos productos, por lo que, según indican que ha advertido la dirección, "es importante ser ágiles en las decisiones a tomar".

La sección sindical de UGT en Renault España considera que se trata de una "buena noticia" que se cuente con las factorías españolas "en un momento como éste" y que se pueda garantizar que las cuatro fábricas sigan teniendo actividad, incluso con posibilidad de crecer.

LA ADJUDICACIÓN EFECTIVA, CONDICIÓN PARA LLEGAR A UN ACUERDO

Con el anuncio de este viernes, el sindicato considera que "se reúnen las condiciones" que reclamaron en el mes de diciembre para sentarse nuevamente a negociar y así se lo han trasladado a la empresa.

"Hay que tener presente que la adjudicación efectiva de los proyectos que se han presentado hoy a la representación de los trabajadores será condición imprescindible para un posible acuerdo", han precisado.

La empresa ya ha convocado una nueva reunión de la comisión negociadora el próximo jueves, 21 de enero, en la que UGT espera que se pueda detallar con más profundidad toda la información facilitada este viernes.

Aunque el sindicato ha recordado la capacidad de negociación que se ha demostrado a lo largo de los años, piensa que "a los trabajadores no pueden únicamente exigirles esfuerzos", por lo que la dirección "tiene que entender que la plantilla también tiene necesidades" que sus representantes defenderán en la negociación.

"En el momento durísimo que están pasando muchos trabajadores y muchos sectores, consecuencia de la crisis del Covid-19 y los cierres de negocios", la sección sindical de UGT-FICA en Renault España ha instado a las administraciones públicas de todos los niveles y colores políticos, a que hagan "una apuesta sería por el sector de automóvil", que posibilite una transición sostenible desde el punto de vista del empleo.

"Ya dijimos a finales de 2020 que estábamos convencidos de que los trabajadores españoles somos parte de la solución a los problemas por los que atraviesa el grupo", han aseverado.

CCOO RETOMA LA NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO

CCOO ha anunciado que retoma la negociación del convenio colectivo después de que el director de Fabricación y Logística delGrupo Renault España, José Vicente de los Mozos, haya anunciado que la multinacional francesa apostará por los segmentos B, D y, sobre todo, por el C.

"Nuestros productos en España están situados en dichos segmentos, por lo que se trata de una buena noticia para el empleo en nuestras fábricas" ha asegurado CCOO, que ha considerado que este anuncio "sirve para retomar de nuevo las negociaciones del convenio colectivo", que se encontraban paradas hasta conocer el futuro que la empresa tenía previsto en su nuevo plan.

Al respecto, este sindicato, a través de un comunicado recogido por Europa Press, ha explicado que es necesario "seguir preservando la alta competitividad" que tienen las plantas de la compañía en España, en lo que "juega un papel muy importante la negociación colectiva".

Este sindicato ha asegurado que se ha "trabajado muy duro durante los últimos años" para ganar "un futuro halagüeño" aunque el anuncio hecho por el CEO mundial de Renault, el italiano Luca de Meo, pone toda la actividad de la multinacional gala "en modo economía de guerra".

"Esta situación no es nuestra responsabilidad, puesto que no la hemos creado nosotros, las personas trabajadoras. A partir de aquí, y una vez asegurada la carga de trabajo futura de los centros productivos de Renault España, no buscaremos culpables si no soluciones viables y con visos de continuidad en el tiempo", sostiene CCOO.

TRABAJADORES UNIDOS

Por su parte, el sindicato Trabajadores Unidos ha explicado que se reabrirá la negociación a partir del 21 de enero, si bien su representante, Miriam Largo, considera que De los Mozos "en ningún momento ha dejado claro y concretado qué tipo de productos garantizan el futuro de Renault en España".

Así, esta organización ha recalcado que "la famosa competitividad a la que tanto apelan" no debe pasar porque sea "más trabajo eventual sin garantizar la estabilidad del empleo ni con pérdida de derechos de los trabajadores" y han apostado por luchar para "mantener" esos derechos y no "dejarles chantajearnos".

CGT CREE UN CHANTAJE VINCULAR LA ACTIVIDAD CON EL CONVENIO

La Sección Sindical de CGT Renault ha rechazado la propuesta de la Dirección de la Empresa "de supeditar al resultado de la negociación colectiva" la adjudicación de actividad industrial para los próximos años y considera que es "un chantaje en toda regla".

Al respecto, CGT ha recordado que "no es la primera vez que la empresa intenta hacer creer a la opinión pública" que el futuro de Renault en España depende de que los representantes de los trabajadores "acepte más recortes de derechos".

En este sentido, CGT, en un comunicado recogido por Europa Press, ha precisado que "las decisiones están tomadas desde hace tiempo, pero ahora quieren aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid para recortar derechos una vez más, incubando, otra vez, el miedo en toda la plantilla y también en las empresas auxiliares y proveedoras".

Asimismo, este sindicato ha aseverado que las plantillas de Renault "llevan décadas sufriendo pérdidas de derechos, de poder adquisitivo y teniendo serios problemas en la conciliación de la vida familiar y laboral, así como un incremento de los ritmos de trabajo y la flexibilidad horaria".