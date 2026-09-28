Facua reclama a la Junta que revise el sistema tarifario del Metro de Sevilla para bonificar a los mayores de 65 años

Archivo - Usuarios del Metro utilizan las escaleras mecánicas en una de las estaciones, como imagen de recurso - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Facua Sevilla se ha dirigido a la Agencia de Obra Pública, así como a la Consejería de Fomento, Articulación del territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, para reclamar una revisión del sistema tarifario del Metro de Sevilla que incluya en sus tarifas una bonificación en el coste del desplazamiento al colectivo de mayores de 65 años.

En su escrito, la asociación destaca que la reducción en el precio del billete para este colectivo, al igual que ocurre en otros medios de transporte públicos, garantiza la igualdad de oportunidades, fomenta el uso de este servicio público y facilita el acceso a un sector de la población que se considera vulnerable, señala Facua en un comunicado.

Facua Sevilla insiste en su escrito en que las modalidades tarifarias bonificadas constituyen un instrumento habitual de las políticas públicas de movilidad, orientado a facilitar el acceso al transporte público a colectivos que requieren una especial protección social.

Además, señala que la finalidad de la modalidad de tarifa bonificada trasciende la mera reducción del coste del desplazamiento al contribuir a garantizar la igualdad de oportunidades, fomentar el uso del transporte colectivo, favorecer la movilidad sostenible y eliminar barreras económicas que puedan dificultar el acceso de este sector de la población a un servicio público esencial.

Facua recuerda que el propio Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuye a la comunidad autónoma competencias exclusivas en materia de transportes y establece, entre los principios rectores de la actuación de los poderes públicos, la cohesión social, la protección de consumidores y usuarios, la igualdad en el acceso a los servicios públicos y el desarrollo sostenible.

Asimismo, el artículo 3 de la en el artículo 3 de la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía impone a las administraciones públicas la promoción del transporte público como medio preferente para los desplazamientos cotidianos y la mejora continua de su calidad, accesibilidad y seguridad.