Facua Sevilla pide una solución "urgente" ante los apagones de este verano en barrios y municipios la provincia

SEVILLA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Facua Sevilla ha remitido nuevos escritos a E-distribución, empresa distribuidora de energía perteneciente a la eléctrica Endesa, y al Servicio de Energía de la Delegación del Gobierno en Sevilla para exigir soluciones "urgentes" a los "persistentes" cortes de suministro eléctrico que se han "registrado durante todo el verano en numerosos barrios y municipios de la provincia".

La organización ha denunciado en las últimas semanas cortes en barrios de la capital hispalense como Polígono Sur, Torreblanca, Palmete, San Jerónimo, la Avenida de la Cruz Roja o El Cerezo, y en municipios como Marchena, Tocina, San Juan de Aznalfarache, Villaverde del Río o El Palmar de Troya entre otros, según ha detallado en una nota.

Facua Sevilla ha asegurado que en los últimos días ha tenido constancia de nuevos cortes de suministro en Guillena y en el barrio sevillano de Bellavista. Además, ha añadido que en Guillena los apagones afectan principalmente a Los Molinillos y a la barriada de La Candelaria, mientras que en Bellavista los sufre fundamentalmente la zona comprendida entre la Plaza de las Cadenas y la calle Fuente de Cantos.

La organización ha explicado que los apagones afectan a "tareas básicas como cocinar, lavar la ropa o utilizar electrodomésticos esenciales como el aire acondicionado en pleno periodo estival" y ha afirmado que "suponen un riesgo para la salud y el bienestar de las personas más vulnerables". A su juicio, "la falta de electricidad puede poner en peligro la vida de pacientes con enfermedades crónicas que dependen de equipos eléctricos como, por ejemplo, oxigenoterapia".

Por su parte, Endesa ha asegurado a Europa Press que está llevando a cabo acciones para "paliar esta situación" con inversiones de mejora de la red y labores de reparación "allí donde la red se deteriora a causa de las tensiones a las que se ve sometida".

Entre las mismas, ha recordado la puesta en marcha de un plan de actuaciones en la red eléctrica del barrio sevillano de Bellavista para reforzar el suministro eléctrico en la zona que mejorará, según la empresa, la calidad del suministro de los clientes residentes en las calles Caldereros, Mesones, Guadalajara, Cristo, Palomas, Fauno, Fuente de Cantos, Cibeles, Galatea y alrededores. Una vez finalizados los trabajos, se prevé que la red cuente con "un refuerzo mayor" para "garantizar el suministro de calidad a los clientes con contrato en vigor en Bellavista"

Además, ha subrayado la colaboración con las administraciones y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para ayudar a "atajar la raíz del problema" que, según ha asegurado, se encuentra en el "fraude eléctrico masivo y el cultivo de marihuana".

En este sentido, ha reiterado que la red de distribución de Sevilla se encuentra "sometida" en ciertos puntos de la ciudad a "una sobrecarga excesiva de potencia derivada del fraude masivo" y que las zonas afectadas por cortes o incidencias comparten "a menudo" como denominador común "el fraude eléctrico que cometen unos pocos y que perjudica a los clientes con contrato".

Según Endesa, una de las últimas medidas adoptadas en este sentido ha sido el acuerdo firmado entre la eléctrica y el Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, para la cesión del espacio "necesario" para doce nuevos centros de transformación que se ubicarán en el Distrito Cerro Amate, Distrito Este-Torreblanca, Distrito Sur y Distrito Norte.