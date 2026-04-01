Un muerto y un ocupante atrapado en un choque entre dos vehículos en Las Cabezas (Sevilla)

SEVILLA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha fallecido este miércoles, 1 de abril, en un accidente de tráfico en la en la carretera A-371 entre dos vehículos en la localidad sevillana de Las Cabezas de San Juan, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía. De igual forma, un ocupante ha quedado atrapado en uno de los coches tras el siniestro.

Según consta en su página web, consultada por Europa Press, el suceso ha tenido lugar sobre las 08,30 horas, cuando ambos han chocado de forma frontolateral en el kilómetro 3 de la referida vía.

Hasta el lugar del siniestro vial se han desplazado efectivos de Guardia Civil, personal del Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, con un helicóptero y Bomberos de la Diputación de Sevilla para liberar al ocupante atrapado.

Según fuentes de Policía Local, una persona ha fallecido en el siniestro, sin que haya trascendido hasta el momento su identidad.