La familia de Aarón pide investigar la responsabilidad del instituto de Gerena (Sevilla) tras el rechazo del juez

Archivo - La madre del joven fallecido Aarón en la puerta de la iglesia. En imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

AZNALCÓLLAR (SEVILLA), 31 (EUROPA PRESS)

La familia de Aarón Muñoz, el menor de 17 años natural de Aznalcóllar (Sevilla) que falleció tras ser apuñalado mortalmente a la salida del instituto de Gerena donde cursaba sus estudios, ha presentado un recurso de reforma contra la decisión del juzgado de desestimar la petición de implicar al director y el jefe de estudios del centro de la investigación, presentada por los familiares, al considerar que "ambos cargos escolares son ajenos a los hechos".

Según el escrito, la familia insiste en que ambos responsables habrían llevado a cabo una "omisión procedente por no activar los protocolos sancionadores" y aseguran que no habrían impedido el uso del teléfono móvil "desde el que presuntamente se fraguó la agresión a Aarón Muñoz a la salida del centro escolar y que acabó siendo apuñalado mortalmente". De hecho, asevera que este uso se habría realizado "sin control alguno desde el centro escolar".

"En conclusión, consideramos que presumiblemente puede existir inacción, por no haberse impedido el uso del dispositivo móvil cuando el centro escolar estaba obligado a hacerlo, pues existe una normativa clara de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía", apostilla.

POSIBLE CASO DE ACOSO PREVIO

Por otro lado, la familia asegura que "no se procedió a sancionar" a la novia del presunto culpable cuando "existía claro caso de acoso de esta respecto a otros compañeros" y como consecuencia de dicha inacción, "se permitió que la misma campara a sus anchas por el centro escolar amenazando y haciendo uso de su dispositivo móvil".

Además, afirma que "consta antecedentes previos por acoso escolar de esta joven contra otro compañero y no se activaron protocolos al respecto ni se tomaron medidas sancionadoras ante la falta del control en el uso del dispositivo móvil durante la jornada escolar", incluso "sin que ningún profesor o responsable se percatara de ello cuando hay normativa al respecto que prohíbe y restringe el uso del dispositivo móvil salvo con fines educativos".

Por todo ello, piden que se lleve a cabo una investigación "más profunda" y, en consecuencia, "acordar las diligencias correspondientes, al menos para el esclarecimiento de los hechos".

El caso se dio a conocer el 8 de enero de 2025, momento en el que el joven fallecía tras ser apuñalado a la salida del instituto de Gerena, en el que cursaba sus estudios. El joven, vecino del Castillo de las Guardas, tenía 17 años en el momento de los hechos. Posteriormente, fueron puestos en prisión dos jóvenes, mayores de edad, como presuntos autores del apuñalamiento mortal. Se les atribuye un presunto delito de homicidio doloso.