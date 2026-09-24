La familia del joven asesinado en Palomares (Sevilla) teme que el acusado quede libre antes de la celebración del juicio

Archivo - La madre de Jesús Rosado, madre del joven asesinado en Halloween en Palomares (Sevilla) - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ana Jiménez, madre de Jesús Rosado, el joven que murió tras ser asesinado con 18 años cuando regresaba a su casa en Palomares del Río (Sevilla) la noche de Halloween de 2022, ha remarcado que teme que el acusado, que permanece en prisión provisional desde marzo de 2023, quede libre antes de la celebración del juicio.

Ello se debe a que casi cuatro años después de lo acontecido, la instrucción a cargo del juzgado de Coria del Río "aún no se ha cerrado", tal y como ha advertido Jiménez en numerosas ocasiones.

Si el caso no llega a la Audiencia Provincial de Sevilla antes del mes de marzo de este próximo año 2027, el presunto autor de los hechos deberá quedar en libertad, dado que la legislación española permite un máximo absoluto de prisión provisional de cuatro años cuando la pena es superior a tres años.

La progenitora ha insistido en que la muerte de su hijo fue "premeditada" y ha expresado que empleará el tiempo que resta hasta que se cumplan estos cuatro años para instar a que el caso llegue hasta los juzgados del Prado de San Sebastián. "No queremos vernos ante la incertidumbre de la salida de este ser después de casi cuatro años", ha remarcado Jiménez en declaraciones en el programa 'Hoy en Día' de Canal Sur Televisión, recogidas por Europa Press.

El juzgado declaró al menor encausado como coautor de un delito de asesinato y de un delito de robo con violencia con uso de armas, en grado de tentativa en el segundo de los delitos, imponiéndole nueve años de internamiento en régimen cerrado complementado con una medida de cinco años de libertad vigilada con asistencia educativa.

Jiménez ha decidido recurrir a los medios de comunicación una vez más para dar visibilidad a la situación no tan solo por la necesidad de "buscar justicia", también por "miedo", dado que, asegura, este acto se llevó a cabo "en tres minutos y medio escasos" en los que "arrancaron la vida" de este joven "sin un para qué". "Las testificaciones recogen que esa noche buscaban sangre. Y la encontraron", ha apostillado.

Así, ha insistido en que "al menos cinco personas" abordaron a su hijo cuando procedía a entrar en casa. "La brutal paliza que recibió Jesús esa noche, según palabras del fiscal, fue acometida por, al menos, dos personas. Por eso insistimos en que los responsables son un grupo organizado que eligieron delinquir esa noche".

Por todo ello, ha expresado su deseo de que las "demoras judiciales" no hagan "aún más difíciles" estos procesos "tan duros" y ha enfatizado que, como vía alternativa, ha dirigido un escrito al Defensor del Pueblo Andaluz, si bien aún se encuentra a la espera de una respuesta por parte de este organismo.

HECHOS PROBADOS

La sentencia del Juzgado número uno de Menores de Sevilla, confirmada por la Audiencia provincial, declara probado que la madrugada del 1 de noviembre de 2022, el joven entonces menor de edad enjuiciado por dicha instancia y otro joven ya mayor de edad, contra el cual se sigue otro procedimiento aparte por su condición de mayor de edad, estaban junto a otros tres menores en Palomares del Río armados con una barra o porra de hierro extensible y una navaja; marco en el que abordaron al joven Jesús Rosado Jiménez, de 18 años, cuando "regresaba en solitario hacia su domicilio de la calle Federico Moreno Torroba de la urbanización La Mampela".

Sobre las 3,29 horas de la madrugada y cuando el joven estaba ya cerca de "entrar en su domicilio", según el relato de hechos probados, el menor encausado, "con la cara tapada con una máscara; y el mayor de edad, portando uno de ellos la barra extensible de hierro y el otro la navaja"; reclamaron a Jesús que les entregara el dinero y todos los demás objetos de valor que portase tras lo cual ante la negativa del joven ambos "comenzaron a propinarle puñetazos en la cara y por la espalda".

A continuación, siempre según el relato de hechos probados, "dada la oposición de Jesús, decidieron de mutuo acuerdo atacarle sorpresivamente de manera simultánea y conjunta usando las armas que cada uno de ellos portaba, a sabiendas de que la utilización de las mismas por sus características específicas podía ocasionar la muerte de Jesús y aceptando las consecuencias".