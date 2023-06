La familia paterna del menor de Morón desaparecido avisa que la madre "sabe que sin cuerpo no hay delito"

Señala que si la Policía Nacional no localiza el cuerpo del menor, a la madre "le va a salir bien la jugada"

MORÓN DE LA FRONTERA (SEVILLA), 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La familia paterna del menor de 13 años de Morón de la Frontera (Sevilla) desaparecido desde septiembre de 2019, después de que su madre saliese de viaje llevándole consigo y fuese hallada en Segovia dando explicaciones "inconexas" y manifestando que habría matado supuestamente al chico; ha señalado las "incongruencias" en las que ha incurrido dicha mujer a la hora de exponer los hechos, avisando de que ella tiene "muy bien aprendido" que si el cuerpo no es localizado, "no hay delito" por el que actuar judicialmente en su contra.

Luis Núñez, portavoz del padre del menor y su familia y miembro de la Asociación Quién sabe dónde, ha explicado en declaraciones a Europa Press que los atestados policiales están poniendo de relieve que "nada de lo que dice" la madre del menor, investigada por su desaparición pero en libertad provisional, cuadra con "la realidad", que según ha dicho la realidad "contradice" los testimonios de esta mujer.

En uno de los atestados, por ejemplo, figura que agentes de la Policía Nacional realizaron un "recorrido" con la madre del menor desaparecido, afectado de un alto grado de discapacidad; su abogado y un enfermero del área de Psiquiatría del hospital general de Segovia; detallando que junto al número 1 de la calle Illescas de Madrid, la investigada, Macarena Díaz, "reconoció sin género de duda ese lugar como el sitio donde 'tiró al niño en un contenedor'", expresión esta última que atribuye a la propia encartada.

La mujer, según los investigadores, "señaló concretamente uno de los contenedores de color gris y tapa marrón, donde lo introdujo" según su testimonio, toda vez que a día de hoy, el menor no ha sido localizado, tras múltiples gestiones y consultas de los investigadores, por ejemplo en diversos vertederos de las zonas sometidas a búsqueda.

En paralelo, un informe de la Sección de Análisis de Conducta de la Unidad de Inteligencia Criminal de la Policía Nacional plantea la "hipótesis" de que el menor muriese en Morón, que su madre lo llevase consigo bajo la creencia de que iba "a resucitar" y que ocultase el cadáver por "miedo a las consecuencias penales".

SIN LA MEDICACIÓN

Este informe señala que la mujer se habría retirado a sí misma su propia medicación, lo que habría derivado en el "inicio de la sintomatología delirante" atribuida a esta persona; considerando que el "miedo a las consecuencias penales" le habrían llevado a "deshacerse del cadáver", sin que sea posible "determinar" si ella "redujo la medicación de su hijo o la retiró totalmente".

Ante ello, Luis Núñez ha alertado de que en el "puzle" de la investigación policial "no encaja ninguna pieza", extremo que ha achacado a "las incongruencias" de la investigada y madre del menor desaparecido, mientras crece "la indignación" de la familia del niño.

A su entender, la madre del menor "miente desde el primer minuto", advirtiendo de que ella "tiene muy bien aprendido" que si el cuerpo de su hijo no es localizado, "no hay delito" del que acusarla a ella. "Eso ella lo sabe perfectamente", ha puesto de relieve Luis Núñez, avisando de que si la Policía Nacional no localiza el cuerpo del menor, a la madre "le va a salir bien la jugada".

EL CASO DEL MENOR DE MORÓN

El asunto gira en torno a un matrimonio de Morón con dos hijos a su cargo, una joven de 18 años y un adolescente de entonces 13 años que padece una discapacidad física, toda vez que los miembros del matrimonio se habrían separado, contando la mujer al comienzo de la separación con la custodia de los dos hijos.

En ese contexto, en septiembre de 2021 agentes de la Guardia Civil localizaban a la mujer en una carretera de la provincia de Segovia, donde habría detenido su coche, "desorientada" y manifestando declaraciones "inconexas" a los funcionarios. La mujer habría relatado a los agentes que llevaba consigo a su hijo de entonces 13 años de edad y que le habría matado, deshaciéndose después del cuerpo según su testimonio.

CONTACTO CON LA FAMILIA

A cuenta del estado de la mujer, que presentaría alteraciones mentales, la misma fue trasladada al centro psiquiátrico del hospital de Segovia para recibir asistencia especializada, contactando la Guardia Civil con el padre del menor y expareja de la mujer, para interesarse por el paradero del chico.

Desde Morón, el padre y la hermana del muchacho habrían manifestado a los agentes que pensaban que el chico estaba con su madre, siendo informados del testimonio de esta mujer. Ante el relato de la mujer respecto a que habría matado a su hijo y se habría desprendido del cadáver, el padre del mismo acudió a la Comisaría de la Policía Nacional de Morón para formular una denuncia por la desaparición del chico.

LA MADRE LLEVÓ CONSIGO AL MENOR

Fruto de ello, los agentes de la Policía Nacional de Morón visitaron la vivienda de la mujer, averiguando que la misma se habría deshecho de enseres y se habría marchado llevando al chico con ella. A partir de ahí, y según las pesquisas de los agentes, habrían pasado aquella noche en un hotel de Talavera de la Reina (Toledo), donde ambos fueron vistos y desde donde habrían proseguido su viaje, siendo después la mujer localizada ya sola por la Guardia Civil en la situación ya descrita.

En cualquier caso, la Policía Nacional mantiene una investigación para localizar al menor y esclarecer la veracidad o no del testimonio inicial de su madre, que después habría asegurado que no mató como tal al chico, sino que el mismo "murió" y después se deshizo del cadáver.