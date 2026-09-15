La Feria de Artesanía Creativa de Sevilla abre sus puertas este otoño con 41 talleres junto a la Catedral

Pimentel, en el centro, en la inauguración de la Feria de Artesanía Creativa 'Hecho en Sevilla', junto a la Catedral y el Archivo de Indias - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La V Feria de Artesanía Creativa 'Hecho en Sevilla' abre sus puertas en su edición de otoño y reúne a 41 talleres artesanales locales junto a la Catedral y el Archivo de Indias.

El delegado de Comercio, Álvaro Pimentel, ha inaugurado la quinta edición de una iniciativa del Ayuntamiento y la Federación Artesanal de Sevilla que, hasta el próximo 13 de octubre, reunirá en la calle Fray Ceferino González, entre la Catedral y el Archivo de Indias, a más de 40 talleres de la ciudad que han sido seleccionados para exponer sus obras "en el mejor escaparate posible para una industria clave para Sevilla", como ha indicado el concejal en un comunicado.

Para dar cabida a la gran cantidad de profesionales en los 34 estands de la feria, la organización del evento ha optado nuevamente un sistema de rotación en dos turnos. El primer grupo comercializa sus productos desde este martes, 15 de septiembre, hasta el día 28. El segundo bloque de creadores ocupará los mostradores desde el 30 de septiembre hasta el 13 de octubre, mientras que el día 29 permanecerá cerrado el reciento exclusivamente para efectuar el relevo técnico de las instalaciones.

"Ubicar a estos 41 artesanos en el epicentro turístico de la ciudad es una decisión estratégica para mostrar el talento de nuestros emprendedores, esta feria representa una plataforma comercial directa que fortalece las ventas de estos talleres, la mayoría regentados por autónomos profesionales que tienen en esta cita anual una de las grandes oportunidades para darse a conocer entre el gran público", ha subrayado Pimentel.

Los visitantes de la muestra encontrarán una oferta diversificada que aúna el oficio tradicional con las nuevas propuestas de diseño contemporáneo. Las especialidades presentes en esta edición abarcan la cerámica, la alfarería, la joyería, el esmalte al fuego, el tratamiento del textil y el cuero, además del trabajo en papel, la encuadernación, el grabado y la talla en madera. Esta variedad garantiza una muestra representativa de la excelencia productiva local y facilita el contacto directo entre los creadores y el público.

"Hemos reforzado nuestra colaboración con los artesanos para proteger la identidad productiva de la ciudad asegurando su viabilidad económica a largo plazo. Apoyando iniciativas como esta, estamos haciendo que nuestros artesanos tengan proyección, difusión y, sobre todo, solidez en su actividad comercial y profesional", ha señalado Pimentel.

El horario comercial ininterrumpido de apertura de la feria es de 10,00 a 14,30 horas en turno de mañana, y de 18,00 a 21,00 en el tramo de tarde.