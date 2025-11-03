La Feria del Libro de Sevilla cierra su segunda edición en los Jardines de Murillo con más de 130.000 visitas

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha hecho balance este lunes de la Feria del Libro de Sevilla (Felise) que ha contado con más de 130.000 visitantes durante los doce días de celebración en los Jardines de Murillo de la capital andaluza. Con este dato, el Consistorio destaca que el evento "se afianza como uno de los grandes eventos culturales del sur de España".

En una nota de prensa remitida por el Ayuntamiento, ha destacado que la edición ha "batido récords" de participación con más de 70 expositores repartidos en 57 casetas, entre librerías, editoriales, colectivos culturales y asociaciones. Además ha reseñado el papel de la programación cultural como uno de los "grandes pilares del éxito".

En esta línea, la organización ha destacado la acogida del público a la agenda de presentaciones, talleres y mesas redondas. Asimismo, ha subrayado que Felise ha acogido varios homenajes y entregas de premios literarios, como el Premio de Novela Joven Leer Suma, impulsado por la Fundación José Manuel Lara y la Fundación Cajasol, y el II Premio Literario Educación.

Por su parte, la delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento, Angie Moreno, ha subrayado "el magnífico ambiente" y el impacto en la ciudad. "Sevilla vuelve a demostrar su liderazgo cultural y su capacidad para unir tradición, talento y participación ciudadana en torno al libro", ha indicado.

En esta línea, Moreno ha puesto en valor la colaboración institucional y el "esfuerzo conjunto" de las entidades participantes. "Esta feria es el resultado del trabajo de libreros, editoriales, fundaciones, autores y lectores, que hacen posible que Sevilla respire literatura en cada rincón", ha reseñado.

La Feria del Libro de Sevilla se ha celebrado entre el 22 de octubre y el 2 de noviembre. Durante este periodo, la programación tuvo que ser cancelada el miércoles 29 de octubre por el cierre de los Jardines Murillo debido al aviso naranja por fuertes lluvias. Pese a la presencia de precipitaciones algunos días, desde la organización del festival no se "planteaba alargar la feria" y se adoptaron "soluciones plásticas" ante el embarrado del terreno por el agua.