La Feria del Libro de Sevilla recibe 140.000 visitantes en una edición de récord en los Jardines de Murillo

Uno de los grandes indicadores del éxito de esta edición ha sido la respuesta del público ante sus autores favoritos. Las colas para conseguir una firma han dejado imágenes como esta. - FERIA DEL LIBRO DE SEVILLA (FELISE)

SEVILLA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Feria del Libro de Sevilla (FELISE) ha cerrado este domingo su tercera edición en los Jardines de Murillo con 140.000 visitantes registrados durante los doce días de celebración, superando los más de 130.000 que acudieron el pasado año.

Así lo ha dado a conocer la organización en un comunicado, en el que asegura que este resultado confirma la consolidación del enclave como escenario de referencia para una de las grandes citas culturales de la ciudad y demuestra la capacidad de convocatoria de una feria que ha convierte el encuentro con los libros en una auténtica celebración colectiva.

La delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, ha destacado que "los 140.000 visitantes que ha recibido la Feria del Libro son la mejor demostración de que Sevilla es una ciudad que vive y disfruta la cultura. Hemos superado en 10.000 visitantes las cifras del pasado año, consolidando una feria que no deja de crecer y que ha convertido los Jardines de Murillo en un extraordinario punto de encuentro entre escritores, lectores y familias".

"Desde el Gobierno de José Luis Sanz tenemos claro que la cultura debe estar en la calle, cerca de los vecinos de Sevilla, y esta edición demuestra que cuando ofrecemos una programación atractiva y de calidad, los sevillanos responden de manera extraordinaria", añade la edil.

Además, Moreno ha subrayado que uno de los mayores éxitos de esta Feria del Libro ha sido comprobar cómo la literatura sigue despertando pasiones entre todas las generaciones, especialmente entre los más jóvenes. "Ver las largas colas para conocer a sus autores favoritos, las casetas llenas de lectores y a tantas familias compartiendo su pasión por los libros es una enorme satisfacción", ha señalado.

La delegada municipal ha felicitado a la organización, especialmente a su director, Antonio Agredano, así como a los libreros, editores, escritores y profesionales que han hecho posible esta edición de récord. "Desde el Ayuntamiento vamos a seguir apoyando y fortaleciendo una feria que contribuye a dinamizar nuestro tejido cultural, impulsa el sector editorial y consolida a Sevilla como la gran capital literaria del sur de España", ha subrayado.

En palabras del director de la Feria, Antonio Agredano, "los Jardines de Murillo se han consolidado como un espacio de convivencia y encuentro entre autores, lectores y familias. El éxito de esta edición pone también en valor el trabajo de editoriales y libreros cuya capacidad para conectar con los intereses del público, descubrir nuevas voces y acercar propuestas literarias ha sido clave para convertir la feria en una gran celebración de la lectura y la cultura".

Del 28 de octubre al 8 de noviembre, los Jardines de Murillo han sido un gran espacio de convivencia, lectura y participación ciudadana. Miles visitantes han recorrido a diario sus casetas, y han participado en presentaciones, encuentros y firmas, y han disfrutado de una programación que ha reunido a alrededor de 130 autores, 55 expositores, más de 900 firmas, y más de un centenar de actividades dirigidas a públicos de todas las edades.

Uno de los grandes indicadores del éxito de esta edición ha sido la respuesta del público ante sus autores favoritos. Las colas para conseguir una firma han dejado imágenes que ya forman parte de la memoria de esta feria, con especial protagonismo de Alana S. Portero, cuya sesión de firmas superó las dos horas de duración ante la expectación generada por su nueva obra, 'Cosa mala'.

También han destacado las tendencias editoriales y temáticas que han despertado mayor interés durante estos doce días. La literatura vinculada a Federico García Lorca y la Generación del 27 ha encontrado una respuesta especialmente significativa entre los lectores, confirmando la vigencia de estos autores y su capacidad para seguir generando nuevas lecturas, conversaciones y descubrimientos.

La programación ha ofrecido algunos de los momentos más relevantes de la agenda cultural sevillana y es que a lo largo de las jornadas, nombres destacados de la literatura nacional como Carmen Mola, Manuel Vilas, María Oruña, Jesús Carrasco, Paco Roca, Rayden y Alana S. Portero, entre otros, han acercado sus obras al público a través de encuentros, presentaciones y sesiones de firmas.

La feria ha contado con espacios de especial atractivo para diferentes comunidades lectoras. La Reader Con, dedicada a la literatura juvenil, romántica y fantástica, demostró el entusiasmo de las nuevas generaciones por las historias y sus autores, mientras que Hispalit ha ampliado las posibilidades de encuentro en torno a la literatura y las nuevas voces creativas.

Los encuentros literarios, las conversaciones con escritores, las presentaciones editoriales y las actividades de divulgación han completado una programación plural y abierta.

Los espacios de Fundación Unicaja, Fundación José Manuel Lara y la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) han contribuido a enriquecer la oferta con propuestas culturales, encuentros y actividades propias.

Especial protagonismo han tenido también las iniciativas dirigidas al público infantil, con talleres, cuentacuentos, juegos y experiencias participativas que han permitido acercar los libros a los más pequeños.

La edición de 2026 de la Feria del Libro de Sevilla, organizada por la Asociación Feria del Libro y el Ayuntamiento sevillano, ha vuelto a reivindicar la lectura como una experiencia cultural viva, capaz de adaptarse a nuevos hábitos y generar espacios de encuentro.