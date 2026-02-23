La Feria de Sevilla tendrá salida a Tablada desde Pascual Márquez tras la no renovación de una caseta de tres módulos

Archivo - Una mujer vestida de flamenca se abanica en el recinto ferial de la Feria de Abril de Sevilla, en foto de archivo.- Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha celebrado este lunes la Comisión de Casetas de la Feria de Abril, tras cerrarse el proceso previsto por la ordenanza una vez concluidos los plazos de solicitud y pago de tasas de las mismas. En este sentido, el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, ha explicado que no se han renovado nueve casetas, que pasan a reasignarse, y que, aprovechando esta circunstancia, se abrirá un acceso peatonal a Tablada desde la calle Pascual Márquez, a la altura de Pepe Luis Vázquez, de modo que estará conectado el real con la avenida Juan Pablo II.

Las casetas no renovadas respecto a otros años son las ubicadas en Costillares 56; Curro Romero 18 y 24; Gitanillo de Triana 70; Juan Belmonte 126, 171 y 217; Pascual Márquez, 75-77-79, y Pascual Márquez 100, detalla el Consistorio en una nota de prensa.

Con este nueva vía se pretende facilitar el tránsito, mejorar la evacuación, ordenar el acceso a taxis y autobuses y hacer más sencilla la gestión de residuos, permitiendo que las casetas conecten directamente con Juan Pablo II sin atravesar el real, ha añadido el delegado.

Esta prolongación será de uso exclusivamente peatonal, con albero compactado para este año, ya que está prevista la reurbanización de esta calle de cara a la Feria de Abril de 2027.

AVANCES EN EL MONTAJE DE LA PORTADA Y CASETAS

Asimismo, el edil ha explicado que las torres de la Portada, que este año alcanzan los 24 metros, ya rondan aproximadamente los 18 metros de altura; y la cúpula central, que llegará a los 30 metros, se encuentra en torno a los 20 o 25 metros. "Eso significa que podemos hablar de un 70% de la estructura ósea, cerca ya del 80%".

Alés ha destacado igualmente que "el conjunto de los trabajos de montaje del real marcha igualmente a buen ritmo". El montaje de las estructuras de las casetas, dentro del contrato de modulares del Ayuntamiento, ha terminado "mucho antes de lo previsto".

"Estamos prácticamente en un 80%, este avance se debe en parte a que este año la misma empresa que trabaja con los modulares, Heliopol, es también la encargada de la Portada", ha abundado al respecto. Asimismo, el delegado ha adelantado que "desde el equipo de gobierno trabajamos ya en nuevas mejoras organizativas para próximas ediciones. Estamos muy avanzados para que de cara a 2027 podamos tener casetas nuevas".

En materia de accesibilidad, el delegado ha recordado que el año pasado ya se ampliaron los días y se ajustaron los horarios de menor estímulo para niños con necesidades especiales, y ha avanzado que este año habrá "más novedades" que se irán presentando en las próximas semanas.

También ha señalado que está prevista una nueva iluminación en Flota de Indias, con el objetivo de "dar mayor vida a una zona tradicionalmente de tránsito". Finalmente, Alés ha indicado que "el Ayuntamiento abordará, tras la Feria, una revisión de la ordenanza para introducir mejoras en la organización del real, "especialmente en aspectos que afectan al funcionamiento diario, la limpieza y el paseo de carruajes", ha concluido.