Fernández lamenta el retraso de obras estatales en Sevilla pese a "meter mucho dinero": "No van al ritmo deseado"

1107014.1.260.149.20260807103002 El presidente de la Diputación, Javier Fernández, en la entrevista de Europa Press - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación, Javier Fernández, ha remarcado la apuesta del Gobierno de España por Sevilla y el hecho de que "se vaya a meter mucho dinero en temas de infraestructura", si bien "se necesita algo de tiempo". Sin embargo, ha reconocido que aunque se está actuando, "las grandes infraestructuras, posiblemente, no van nunca al ritmo que nos gustaría: primero porque querríamos que fueran de hoy para mañana, y segundo, porque, en muchos casos, lo nuevos viarios y proyectos requieren mucha tramitación, tiempo y recursos económicos".

En una entrevista de Europa Press, el mandatario provincial subraya las inversiones estatales en materia de infraestructuras en lo que a Sevilla se refiere. Para ello, esgrime los 650 millones destinados a la Línea 3 del Metro y el estudio de conexión ferroviaria entre Santa Justa y el aeropuerto, que ha salido recientemente a información pública y "que supone casi 300 millones de euros". "Hay una preocupación y una prioridad con Sevilla, pero evidentemente esto implica tiempo".

"Ahora mismo hay adjudicado dos tramos de la SE-40 por casi 240 millones y se están ultimando los detalles del gran proyecto del puente entre Dos Hermanas y Coria del Río para quitar ese 'tapón', que es el que tiene bloqueado, de alguna manera, la integración de los 77 kilómetros de la ronda de circunvalación", añade al respecto.

En opinión de Fernández, "si no hubiera habido un parón de 2012 a 2018, posiblemente, gran parte de los proyectos de los que estamos hablando serían hoy ya una realidad o por lo menos estarían mucho más avanzados". No obstante, las perspectivas "van a ser buenas" y "de aquí a no mucho tiempo, Sevilla va a tener un nivel de infraestructuras muy importante".

Reconoce el mandatario provincial que le gustaría contar ya con la revisión de la red de Cercanías y que en el Puente del Centenario, "donde se han metido 120 millones de euros", se elimine tras las obras el "tapón" que ha supuesto siempre ese punto.

En este sentido, Fernández apuesta por una "mesa común" con todas las administraciones, para que ese "puzzle" --conformado por todos los proyectos de infraestructuras-- esté "lo más claramente posible definido y planificado en el corto y en el largo plazo".

CARRETERAS DE TITULARIDAD PROVINCIAL

En la provincia de Sevilla existe un "porcentaje muy alto" de carreteras secundarias que son de la Diputación, en torno a 1.500 kilómetros de vías, y hay un plan en marcha que va a suponer casi 50 millones de euros para que en los próximos dos años se acometan "arreglos y adecentamientos" en unos 200 kilómetros de carreteras.

En cuanto al resto de vías de alta capacidad o de mayor capacidad, estas son de la Junta de Andalucía. "Al Gobierno autonómico hemos pedido, de manera permanente, una mayor coordinación para intentar actuar de modo conjunto, no solamente en mantenimiento, también a la hora de aborar posibles nuevas vías".

"El ciudadano de la provincia, cuando va por una vía de alta capacidad o por una carretera secundaria o por alguna vía autonómica, no va diciendo 'esta carretera es de la Junta, es de Diputación o del Estado'". En el tema de las infraestructuras hay muchas cosas en marcha, pero hace falta, sobre todo, que seamos capaces de coordinar ese puzzle para intentar que la gente tenga esa foto fija".