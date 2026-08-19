Fernández remarca el papel de la Diputación de Sevilla como "motor y palanca":"600 millones repartidos por la provincia"

Archivo - El presidente de la Diputación, Javier Fernández, en la entrevista de Europa Press - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación, Javier Fernández, ha remarcado la importancia que tiene la institución que gobierna su formación política (PSOE) como "motor y palanca" de la provincia, y ha reconocido que su etapa al frente de la misma "ha pasado muy rápido". "Me hicieron presidente nada más llegar, sin haber sido diputado, con lo que entre lo que hemos tardado en ponernos un poco al día y en tener una visión de toda la provincia, el tiempo, como te decía, ha pasado volando".

En una entrevista de Europa Press, el presidente de la Diputación, destaca el montante invertido a lo largo de estos años, "en los que se llegará a los 600 millones de euros repartidos en el territorio o, lo que es lo mismo 100.000 millones de pesetas, lo cual estamos hablando de mucho dinero".

A modo de balance realizado desde que dirige la Diputación, "un periodo en el que se han hecho muchas cosas", Fernández asegura que el organismo se halla hoy día en una situación "muy solvente, desde el punto de vista económico y de los profesionales". En este sentido, ahora es "más moderna y aborda cuestiones más demandadas por los municipios".

"Hemos hablado con los pueblos para ofecerles recursos en lo que nos han pedido, dentro de su autonomía local, pero también les hemos dicho a los ayuntamientos qué habría que hacer cosas en materia de vivienda, turismo o tecnología", ha afirmado Fernández, quien ha destacado ese "buen equilibrio" a la hora de dar a los consistorios recursos "para que desde su autonomía decidieran qué es lo mejor en función de la singularidad de cada pueblo, y en otros casos hemos sido nosotros lo que le hemos dicho dónde deben ir las inversiones".

"Seguimos trabajando en temas de vivienda, en temas de agua, es decir, en todas las 'políticas de costura', que es la que hacen que el territorio sea fuerte y que Sevilla sea una provincia consolidada, se mire para donde se mire", apostilla al respecto.

'SEVILLA DE CIEN'

Al respecto, el presidente presentaba hace tan solo unas semanas un nuevo plan extraordinario de inversiones: 'Sevilla de cien', dotado con 100 millones de euros para activarlo de manera inmediata en lo que queda de legislatura y de cara al periodo 2027-2031. Este programa contempla 25 millones para obras y servicios, y el resto, para cuestiones como la cultura, la memoria democrática, la flota de vehículos de todos los ayuntamientos, temas de cooperación o asistencias técnicas.

Del montante total, alrededor de 85 millones lo gestionarán directamente los ayuntamientos. En este sentido, dentro de ese programa "multidiverso", 75 millones de euros proceden de créditos extraordinarios y suplementos de crédito, de los remanentes de tesorería del Presupuesto General de 2025 de la Diputación.

Al margen del apartado de cooperación en obras y servicios, el plan prevé partidas para la modernización de los pueblos en sus flotas de vehículos y maquinarias (15 millones) y nuevas sedes estratégicas, como la del Huesna (3 millones); caminos rurales (5 millones) y la construcción del parque de bomberos de Estepa (otros 3 millones).

Asimismo, se destinarán 2,1 millones a inversiones y reposición de mobiliario y equipamiento en parques de bomberos de titularidad municipal; casi 1,5 millones a la segudna fase de la ETAP de Castilblanco de los Arroyos; 0,89 millones al refugio de animales en Bormujos/Mancomunidad del Aljarafe; 10 millones para el 'Sevilla Más Turístico'; otros 10 para asistencias técnicas y 6 millones para la cofinanciación de entidades locales en convocatorias europeas Feder de los de los Planes de Actuación Integrados.

En lo que se refiere a la cultura, se invertirán 6 millones en contrataciones artísticas de los municipios, un millón para memoria democrática, otro millón para la colaboración en reforma de la residencia universitaria de la UPO Flora Tristán y 0,2 millones para acciones con asociaciones de consumidores y usuarios.