El 'Festival Carambola' acerca la literatura infantil al juego y la creación artística en el Cicus de Sevilla

Una de las actividades del festival 'Carambola', en el Cicus, en una pasada edición - US

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus) acoge el 3 de octubre la segunda edición de 'Carambola', un festival promovido por la librería sevillana Casa Tomada que tiene como protagonista el libro infantil. La iniciativa propone acercar la literatura a niñas y niños de 0 a 12 años mediante actividades relacionadas con el juego, la imaginación, el arte, la música y el teatro.

La nueva edición del festival toma como hilo conductor la poética de los objetos, bajo el concepto 'Las cosas que no son cosas'. La propuesta parte de la posibilidad de reinterpretar los objetos cotidianos a través del juego y la imaginación, y plantea la lectura como una dimensión vinculada a la curiosidad y la exploración durante la infancia, explica la US en una nota de prensa.

La programación se desarrollará en diferentes espacios del Cicus e incluirá espectáculos, talleres, actividades guiadas y espacios de juego y lectura libre. De este modo, las familias asistentes podrán participar en diferentes propuestas a lo largo de la jornada.

En el patio de este centro cultural se instalarán diferentes espacios de participación. Entre ellos se encuentra la Oficina de los objetos perdidos, con las ilustradoras Helena Pérez García, Meri Merino, Desirée Acevedo, Grillante y Tinatha. También estarán disponibles el Rincón de la creatividad, la Chatarrería, una propuesta del alumnado de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Sevilla y la Caverna del Rol.

La sala superior acogerá talleres con aforo limitado y reserva previa. La programación incluye actividades de animación lectora para bebés, a cargo de Alicia Bululú y Carloco, así como talleres creativos de Planeta Tapón, creación de juegos de mesa africanos, títeres, fanzines, percusión corporal y cine de stop motion.

Entre los espectáculos previstos figuran un concierto de instrumentos musicales reciclados de Vibra-tó, una función de títeres de hilo y una proyección de cortometrajes de animación. El programa también contempla un concurso familiar de adivinanzas sobre aves, una sesión de narración oral improvisada a cargo de Juan Gamba y una ecobatucada participativa. La jornada finalizará con la participación del DJ Sirae, en la sesión Mix Aeternam.

Además de las actividades y los rincones del patio, el festival cuenta con dos espacios más que también son de acceso libre vinculados directamente con la lectura y el juego: la Guarida de lectura y la Juguetoría. Asimismo, se habilita una mesa de firmas y venta de libros a cargo de Casa Tomada y la Asociación Álbum, junto con el servicio de cafetería de la Gata en Bicicleta.

El festival se desarrolla de 11,00 a 14,00 horas y de 16,00 a 21,00 horas. La entrada al recinto es libre, aunque es necesario reservar plaza para determinadas actividades y espectáculos.