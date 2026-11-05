El Festival de Cine Europeo arranca este viernes con 'Viva Carmen' del cineasta francés Sébastien Laudenbach

Un cartel del SeFF en las Setas de la Encarnación - EUROPA PRESS

SEVILLA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La 23ª edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla (SeFF), que se celebra del 6 al 14 de noviembre y en el que se proyectarán 190 títulos, arranca este viernes con la cinta 'Viva Carmen' del cineasta francés Sébastien Laudenbach. La Sección Oficial del certamen cerraba hace tan solo unos días su programación con la incorporación de dos nuevos títulos: 'El director' y 'A Long Winter', que llevarán a la pantalla historias vinculadas a la literatura de la mano de los autores Dani de la Orden y Andrew Haigh, respectivamente.

Las proyecciones tendrán lugar en ocho espacios de la ciudad: Cartuja Center CITE, mk2 CineSur Nervión Plaza, Odeón Multicines, Unión Cine Ciudad, Teatro Alameda, Espacio Turina, CICUS y CaixaForum. Dentro del apartado oficial, el Festival reunirá 15 películas que refuerzan su vocación de descubrimiento y su mirada abierta al cine europeo e internacional.

La selección combina óperas primas y regresos esperados, con cintas avaladas en su paso por Cannes, Venecia, Locarno, Toronto, Karlovy Vary y Annecy. Entre ellas, dos candidatas a los Oscar: 'Adult Supervision', por Suecia, y 'Elephants in the Fog', por Nepal.

Las tensiones de la convivencia y los desafíos de la adolescencia atraviesan varios títulos de la Sección Oficial; entre ellos, '3 Weeks After', drama sobre el acoso escolar inspirado en hechos reales, dirigido por el serbio Miroslav Terzic, que firma el guion junto a Vladimir Arsenijevic y Bojan Vuletic. Coproducida por Serbia, Luxemburgo, Italia, Bulgaria y Croacia, la película tuvo su estreno mundial en el 60º Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary, donde recibió el 'Europa Cinemas Label' a la mejor película europea.

En esta ocasión, el cartel lleva la firma del ilustrador sevillano José Luis Ágreda. Rinde homenaje a 'Metrópolis', el clásico de Fritz Lang, mediante una propuesta gráfica inspirada en el cartel de las Fiestas de Primavera de Sevilla realizado por Juan Dapena en 1930. La obra tiene como protagonista a Antonio Banderas sosteniendo una Giralda vestida de flamenca, en un claro guiño a Pedro Almodóvar y a su película '¡Átame!'.

Asimismo, la edición 2026 del Festival de Cine Europeo de Sevilla contará con un total de 66 títulos andaluces, entre ellos 37 largometrajes y 29 cortos, además de 21 estrenos mundiales. Las producciones podrán encontrarse en espacios que abarcan desde la Sección Oficial hasta Panorama Andaluz, Special Screenings o Esenciales.

De hecho, la gran protagonista andaluza de la Sección Oficial será 'Taranta', título de Samuel Nacar que competirá por el Giraldillo de Oro con este documental escrito por Ana Puentes y Claudia Barthelemy.

El filme se sitúa en Linares (Jaén) y acompaña a cuatro jóvenes en un "insólito proceso de reindustrialización, cuando se vuelve a abrir la antigua fábrica Santana".

También centrará el certamen 'Anguita. El hombre de los tres siglos', que podrá verse en primicia en el festival. Hugo Cabezas dirige esta cinta, también de no ficción, que ahonda en la figura poliédrica del político cordobés.

Ya en la sección Panorama Andaluz podrán encontrarse títulos que exploran la historia, la cultura y las tradiciones de la comunidad. Entre ellos figuran 'Bajañí', de Fernando Trueba; 'Rito', de Emilio Belmonte; 'Bernabé, la sonrisa del flamenco', de Dany Ruz; 'Caballero Bonald, fragmentos de un navegante', de Paula Romero; 'Acuérdate de mí', de Remedios Málvarez, y 'Naquerar', de José Romero y Patricio Hidalgo.

La memoria histórica y social también está presente en 'Salta la tapia', de Mariano Agudo; '200 vidas. Paco Rabal', de Vanesa Benítez; 'Plus Ultra', de Elías Pérez; 'El abrazo de los peces (15 años después)', de Chema Rodríguez, y 'Todos los días domingo', de Abraham López Feria.

En cuanto al cortometraje andaluz, habrá una amplia representación, con 28 títulos en Panorama Andaluz Cortometrajes, entre ellos 'Beauty', de Eduardo Muñoz y José del Corral; 'Noche de amor desesperada', de Jesús Pascual; 'Pedanía', de David Sainz, y 'Tiempo prestado', de Paco Ortiz. La Sección Oficial incluirá, además, el estreno mundial de 'Quásares', de Rocío Mesa y Jorge Castrillo.

CINTAS FUERA DE CONCURSO

Fuera de concurso, la Sección Oficial presentará otra destacada producción española, el documental 'Anguita. El hombre de los tres siglos', dirigido por Hugo Cabezas y coescrito con los periodistas cordobeses Marta Jiménez y José María Martín.

La Selección EFA reúne en Sevilla una selección de 12 títulos reconocidos por la European Film Academy, con algunas de las películas europeas más destacadas del año. Además, once nuevas cintas se suman a la ya anunciada película inaugural: '¡Viva Carmen!', dirigida por Sébastien Laudenbach y escrita junto a Santiago Otheguy.

Tras el galardón para la directora polaca Agnieszka Holland, que recibirá el Premio de Honor en este 2026, el festival reconoce a Cartoon Saloon, uno de los estudios de animación más prestigiosos del panorama internacional. Es la primera vez que el Festival de Cine de Sevilla entrega este premio a un estudio de animación.

Por último, la literatura también cobra protagonismo en este certamen cinematográfico, con títulos en las secciones competitivas de Embrujo, Alumbramiento y Rampa, con películas protagonizadas por Catherine Deneuve, Monica Bellucci, Chiara Mastroianni, Asia Argento y Éric Cantona, y propuestas que llegan tras su paso por festivales como Cannes, Venecia y Locarno.

ENTRADAS Y MODALIDADES DE ABONO

El precio general de cada proyección es de 3,50 euros, mientras que los eventos especiales tendrán un coste de 6 euros. Habrá descuentos para desempleados (cada localidad a 2,50 euros, solo en taquilla) y entradas de grupo para un mínimo de 15 personas (a 2 euros por persona, bajo reserva previa en 'publicos@festivalcinesevilla.eu').

Además, habrá algunas sesiones de acceso gratuito, para las que se podrán conseguir un máximo de dos entradas por persona (solo en taquilla).

El SeFF pone a disposición del público varios abonos con distintas modalidades y precios para compensar a los espectadores más fieles. Con ellos se podrán ver todas las películas del festival, excepto la proyección de los títulos premiados el domingo 15 de noviembre.

Los abonos no permiten el acceso directo a las salas, sino que es imprescindible canjearlo en cada sesión por la entrada correspondiente, que es numerada en todos los casos. Sí posibilitan el canjeo de una entrada por sesión, excepto los abonos senior y dúo, que permiten hasta dos entradas por sesión. Tanto la compra de entradas como el canjeo de abonos están, además, sujetos al aforo de las salas, y no se admitirán cambios ni devoluciones.

El abono individual tiene un coste de 22 euros y permite ocho entradas individuales con un máximo de una por sesión.; el abono dúo (28 euros) incluye diez entradas individuales o hasta cinco dobles; el abono senior (20 euros), para mayores de 60 años, tiene las mismas condiciones que el abono dúo, y el abono joven (18 euros), reservado para menores de 26 años, da acceso a diez pases individuales.