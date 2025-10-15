El Festival de Cine Europeo de Sevilla presenta estrenos internacionales en las secciones Rampa, Embrujo y Alumbramiento

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cine Europeo de Sevilla, previsto del 7 al 15 de noviembre, ha completado su programación con los estrenos de las secciones Rampa, Embrujo y Alumbramiento, que incluyen obras de ficción, documental y animación procedentes de Europa y otros continentes. Entre los títulos destacan películas premiadas en Venecia, Berlín, Sundance o Locarno, y óperas primas que abordan temáticas como la juventud, la guerra, la diversidad cultural y los desafíos sociales.

Según una nota emitida por el festival, la Sección Rampa acoge obras de nuevos autores y segundos largometrajes, como Straight Circle (Reino Unido), Silent Rebellion (Suiza-Bélgica-Francia), Perla (Austria-Eslovaquia) y Ish (Reino Unido), que retratan historias de crecimiento, conflictos bélicos y raciales, así como retos personales de sus protagonistas. También se incluyen comedias existenciales como Drifting Laurent (Francia) y documentales que ofrecen miradas sensibles a la vida cotidiana en Europa, como Letters from Wolf Street (Polonia-Alemania).

Por su parte, en la Sección Embrujo, centrada en propuestas arriesgadas y poéticas, se proyectan estrenos mundiales e internacionales como el western Ouro e Oasis (Portugal), la experiencia cinematográfica Le Lac (Suiza), y animaciones como Balentes (Italia-Alemania) y A Balcony in Limoges (Francia). La sección también incluye documentales sobre temas sociales y culturales europeos, como Gen_ (Francia-Suiza-Italia) y Life After Siham (Francia-Egipto).

Asimismo, la Sección Alumbramiento presenta películas en busca de distribución en España, con obras que combinan autenticidad y experimentación formal. Entre ellas destacan All the Time (Bélgica), Dragonfly (Reino Unido), Il mio posto è qui (Italia-Alemania), Tarika (Bulgaria-Alemania-Luxemburgo), My Father's Son (China-Francia) y los estrenos europeos Julian (Bélgica-Países Bajos) y The Girls We Want (Francia), junto a óperas primas ya anunciadas como Renovation (Lituania) y Sweetheart (Gioia mia) (Italia).