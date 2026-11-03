El Festival de Cine Europeo,Grupo Asere y la obra 'Fetén' protagonizan la programación de Cartuja Center CITE de Sevilla

Integrantes del grupo musical Asere - CARTUJA CENTER CITE

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cartuja Center CITE se alza una semana más como "centro neurálgico de la cultura" en Sevilla. La sala principal se convertirá durante unos días en una de las sedes principales de la vigesimotercera edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla, con varias proyecciones, eventos y conferencias. A ello habría que sumar el concierto del Grupo Asere (viernes 6), el de Gonzalo Hermida (sábado 7) y la representación de la obra 'Fetén: Opereta flamenca para dos máscaras y una guitarra' (domingo 8).

Si bien el "grueso" de la actividad del certamen cinematográfico en este espacio tendrá lugar la próxima semana (con una 'listening party' del nuevo disco de SFDK, debates que vinculan la geopolítica con el cine y proyecciones tan atractivas como los dos primeros capítulos de la sexta temporada de la aclamada serie 'The Chosen', el documental Sevilla FC hasta la muerte o ¡Viva Carmen!, entre otros muchos títulos), este fin de semana también cuenta con una agenda "más que interesante": Panorama andaluz de cortos, El confidente o La violinista, destaca en una nota de prensa.

La gala inaugural, que estaba previsto celebrarse en Cartuja Center CITE este próximo viernes, ha sido cancelada en señal de respeto y solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), sus familiares y todas las personas afectadas.

GRUPO ASERE

El Grupo Asere será el encargado de estrenar el fin de semana en Cartuja Center. Concretamente será en la Sala Cite cuando el viernes 6 de noviembre actúe el cuarteto sevillano, que llenará el espacio de alegría y frescura gracias a una propuesta musical que enfoca el flamenco desde una perspectiva actual y urbana y lo fusiona con sonidos rumba-pop. Además, el concierto tendrá el aliciente de que será la última ocasión de disfrutar este año del directo de Asere.

Con esta gira, titulada 'Hasta por la mañana', la banda continúa consolidando su crecimiento y ampliando horizontes, acercando su música a nuevos públicos y escenarios. Asimismo, el tour servirá como adelanto de la nueva etapa creativa del grupo, presentando en directo algunos de los sencillos que formarán parte de su próximo álbum, que verá la luz muy pronto.

CONCIERTO DE GONZALO HERMIDA Y 'FETÉN'

Gonzalo Hermida regresa a la Sala Cite de Cartuja Center el sábado 7 de noviembre con su nueva gira. Con millones de reproducciones en plataformas digitales y una comunidad de seguidores que no deja de crecer, el cantante y compositor gaditano se ha consolidado como una de las voces más prometedoras del panorama musical actual.

Su canción 'La Promesa', convertida en la cabecera de la exitosa serie homónima de TVE, o temas como Mamá te prometí han conectado con miles de personas gracias a su sensibilidad, letras honestas y un sonido pop contemporáneo emocional.

Su talento ha sido reconocido por la crítica y la industria. En 2022 fue finalista del Benidorm Fest con Quién lo diría, y ha recibido galardones como el Premio Cadena Dial al Mejor Artista Nuevo y el Premio Nacional El Suplemento 2023 como Artista Revelación.

La semana concluirá con 'Fetén: Opereta flamenca para dos máscaras y una guitarra', una "joya teatral" de marcado carácter sevillano. Premio Lorca 2026 Academia de las Artes Escénicas de Andalucía al 'Mejor espectáculo de pequeño-medio formato', esta obra de la compañía Un Proyecto Corriente (Juan Luis Corrientes, Beatriz Prior, la dirección de Juan Dolores Caballero y con el guitarrista flamenco Julio Castell) versa sobre dos artistas que repasan las últimas páginas del calendario que les tocó vivir.

"Desdibujados por el paso de los años, sobreviven cada día con el alma del artista que reivindica, contra viento y marea, su dignidad. Divertida y entrañable, hace referencia a aquella Sevilla de los años 50 en la que el flamenco empezaba a ser un oficio de vida".