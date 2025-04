El Festival Internacional de Danza de Itálica se celebra en junio con actuaciones del Ballet Nacional y Paula Comitre

SEVILLA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Danza de Itálica se celebrará íntegramente en el mes de junio, entre los días 3 y 28 y tendrá lugar en dos espacios escénicos, con tres estrenos absolutos y artistas de primer nivel en una Itálica con cartel anunciador de Miguel Gómez Losada.

Según ha informado la Junta en una nota, en Cortijo de Cuarto, del 3 al 15 de junio, actuarán Lucía Álvarez 'La Piñona', Andrés Marín, Paula Comitre, Lucía Vázquez, Marco Vargas y Chloé Brûlé, Compañía La Pharmaco, Compañía de Oulouy y Compañía Tanzensemble Pfalztheater Kaiserslauten. En el Teatro Romano de Santiponce, entre el 17 y el 28 de junio, los artistas participantes son: Ballet Nacional de España, Compañía Carte Blanche-Compañía Nacional de Danza de Noruega, Take off Dance-Johan Inger Youth Project y Sergio Bernal.

Durante el acto de presentación celebrado este lunes, el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha presentado la edición 2025 en el que ha estado acompañado por el diputado provincial de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández, y el director del Festival, Pedro Chicharro, y que ha contado con la asistencia del alcalde de Santiponce, Juan José Ortega, de artistas y numerosas personalidades de la Cultura y de las instituciones sevillanas, además de estar aderezado por una performance protagonizada por la bailaora Paula Comitre y el saxofonista Juan Jiménez.

El presidente de la Diputación ha señalado que "no considero que la Diputación de Sevilla gaste en Cultura. Gastar, no gastamos. Invertir, invertimos mucho, porque la Cultura no forma parte de la frialdad de unos números presupuestarios".

Así, ha añadido que "es importante que las administraciones creen adictos a la cultura, porque la adicción a la cultura genera hombres y mujeres libres y buenos, con pensamiento crítico y buenos valores y principios. En la Diputación hay una voluntad política clara de que la Cultura sea prioridad absoluta e innegociable".

Con respecto al Festival Internacional de Danza de Itálica, Fernández ha señalado las importantes colaboraciones del Ayuntamiento de Santiponce y de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, con la que la Diputación firma un convenio de utilización del Teatro Romano de Itálica que hace posible que éste sea uno de los dos escenarios del Festival.

Además, el presidente ha señalado que en junio hay "una gran cita". Una apuesta por Sevilla, "por Itálica como un espacio patrimonial de gran valor cualitativo y también por todas las personas que creáis y gestionáis cultura en Sevilla, como lo demuestra el que de las doce compañías participantes en el Festival, cinco sean sevillanas".

Fernández ha hecho suyas las palabras del artista autor del cartel, a quien ha agradecido "ese pellizco necesario para captar la gran público" y concluía su intervención asegurando que "la danza es la máxima expresión de la elevación de un ser humano y por eso la Diputación, que es el principal programador no solo de Sevilla sino de Andalucía, lleva desde 1982 haciendo realidad este festival de danza, uno de los más importantes de España".

TRES ESTRENOS ABSOLUTOS Y UN ESTRENO NACIONAL

Por su parte, el diputado provincial de Cultura, Casimiro Fernández, ha destacado que la Diputación "programa Itálica con los más altos estándares de calidad artística y en esta línea, esta edición contará con tres estrenos absolutos 'Become', incluida en la obra 'Momentum', que presenta la Compañía Take Off Dance-Johan Inger Youth Project; 'Nana para Emmy Hennings', de la Compañía La Pharmaco, con Luz Arcas, y "En una clara noche de luna", de la Compañía de Lucía Vázquez. Y un estreno en España: 'Recto y solo', de la Compañía de Andrés Marín.

"Pero, además, Itálica es referente de danza para el público de la provincia, para el que el Área de Cultura programa más de 60 espectáculos de danza entre el CIPAEM y el 107", ha añadido el diputado.

Presentamos una oferta que tiene también entre sus objetivos promover el tejido artístico local del sector en Sevilla y provincia, favoreciendo y democratizando el acceso a la cultura mediante propuestas de gran calidad con precios accesibles para la ciudadanía".

NOVEDADES DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA DE ITÁLICA 2025

Ha sido el director del Festival, Pedro Chicharro, quien ha enumerado las novedades y las claves de la programación de la edición 2025 del Festival, poniendo el acento en que "Itálica ha ido adoptando cambios en sus últimas ediciones, a fin de ajustarnos a una sociedad cambiante".

Entre las novedades, el Festival se celebrará durante el mes de junio. "Con ello queremos facilitar el acceso a determinados colectivos, que a partir de unas fechas se disgrega por distintos motivos. También desde el punto de vista operacional, las distintas compañías podrán aprovechar los días de trabajo y ensayo, evitando las altas temperaturas de otros meses del verano".

Se va a establecer la programación en una sede durante dos semanas, empezando por el Cortijo de Cuarto y, posteriormente, otras dos semanas en el Teatro Romano del Conjunto Arqueológico de Itálica, lo que va a permitir optimizar los recursos técnicos y fidelizar el público a los espacios, que tendrán contenidos con algunas diferencias: en Cortijo de Cuarto las compañías actuarán un único día, mientras que en el Teatro Romano cada una hará dos actuaciones.

Como aspecto especialmente novedoso, que tiene que ver con el Cortijo de Cuarto y su puesta en valor como espacio cultural, "cada día se va a tener actuaciones de dos compañías. A las 21,30 horas, en uno de los patios adyacentes al Patio Central, habrá una primera actuación, que contará con interacción social, una cercanía absoluta y sin la formalidad de un patio de butacas, mientras que a las 22:30 horas, ya en el Patio Central, se desarrollará la actuación de carácter más formal, con el público en sus asientos".

Según Chicharro, "se quiere que las personas conozcan el Cortijo de Cuarto, que disfruten de un espacio con buen acceso, sin contaminación acústica ni lumínica y en unentorno de naturaleza a poca distancia de la capital".

En este espacio, todos los espectáculos son a las 22,30 horas y antes de cada uno de ellos, se ofrecerá un mapping sobre el Festival Internacional de Danza de Itálica y las distintas compañías que lo componen.

Añadir también que la venta de entradas estará disponible a partir del 15 de mayo en la página web del Festival, www.festivalitalica.es

ITÁLICA EN LAS ARTES PLÁSTICAS: EL CARTEL ANUNCIADOR

El Festival Internacional de Danza de Itálica tiene un importante recorrido en las artes plásticas ya que muchos de los más prestigiosos pintores e ilustradores andaluces han firmado los carteles anunciadores del Festival. Esta edición no es una excepción en este sentido. El cartel de Itálica 2025 es de Miguel Gómez Losada, quien ha explicado así el proceso de creación de esta obra.

"Desde que recibí el encargo del cartel, pensé en un poema visual que fuese más allá de la mera ilustración de la danza. Aposté por encontrar lo que une las artes escénicas con la pintura, un lenguaje que pudiera unir todas las artes. Así entendí que la belleza debía ser el camino. Hice algunos bocetos, muchos descartes y recordé al Dios Hipnos, una figura alada que representa el sueño, entendiéndolo como el estado de calma, donde nacen las ideas y la creación, que junto al camino de la belleza, eran los ingredientes que necesitaba para el cartel".

Y ha añadido que "en la imagen, Hipnos vuela sobre unas islas, porque ¿acaso la danza no es el intento más hermoso que pueda hacer el ser humano por elevarse? ¿No es la danza sino nuestra forma propia de volar?".