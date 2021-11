El Festival Monkey Week vuelve este miércoles a Sevilla con una programación de 70 conciertos y showcases

SEVILLA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Alhambra Monkey Week arranca este miércoles 17 de noviembre su decimotercera edición con el respaldo del Ayuntamiento de Sevilla, en una cita que supone la vuelta a la presencialidad del festival tras su adaptación el año pasado al formato telemático, y que acogerá más de 70 conciertos y showcases (pequeño espectáculo de tres a cinco canciones), así como diversas actividades paralelas en diferentes espacios de la ciudad.

Tal como ha destacado el delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, el socialista Antonio Muñoz, en el acto de presentación del que ha informado el ayuntamiento en una nota de prensa, "es una alegría y una gran satisfacción presentar la vuelta de la música en directo de la mano del Alhambra Monkey Week, un festival que el año pasado supo adaptarse a las circunstancias con una exitosa edición y que ahora regresa a distintos escenarios de la ciudad, volviendo a concentrar en Sevilla el interés mediático con un evento de repercusión internacional como éste".

Entre las novedades de esta edición, destaca el traslado de la Alameda al Cartuja Center CITE, donde se ubican hasta seis escenarios: Auditorio Alhambra, Escenario SGAE, Escenario AIE, Escenario Cubo y el Escenario de la Planta de Arriba. Además, todo el recinto cuenta con un diseño de iluminación especialmente creado para la ocasión por Benito Jiménez, músico en 'Los Voluble' e iluminador de reconocido prestigio.

Asimismo, Cartuja Center CITE contará también con un escenario gratuito en el exterior: el Escenario Plaza, donde habrá una programación para todos los públicos y todas las edades desde el viernes 19 (17,00 horas) hasta el sábado 20 (14,00 horas).

A estos escenarios se suman también tres salas de conciertos: la Sala X, la Sala Even y la Sala Malandar, un circuito que abrirá sus puertas para celebrar las fiestas de sellos y agencias de la escena independiente.

Además del particular homenaje a 'Mediterráneo', propuesto por el festival en colaboración con la Fundación SGAE y que estará protagonizado por 'Los Estanques' junto a invitados como Anni B Sweet, Carlangas, Dani Llamas, Luis Regidor, María Rodés, Miguelito García ('Derby Motoreta's Burrito Kachimba'), Raúl Rodríguez y rebe, Monkey Week ha anunciado nuevas incorporaciones al cartel en las últimas semanas.

Así, pasarán también por sus escenarios 'Escorpio', 'Los Jaguares de la Bahía', 'Niña Polaca', 'SecoSecoSeco', 'Sereias' y 'Tear Them Down', que se suman a los ya confirmados 'Black Lips', 'Mujeres', 'Depresión Sonora', 'La URSS', 'Kokoshca', 'Mori', 'Ortiga', 'Ferran Palau', 'Adiós Amores', 'Tiburona', 'Unidad y Armonía', 'Hnos Munoz', 'Chill Mafia', 'Trashi', 'Las Dianas', 'Rata Negra', 'Chaqueta de Chándal', 'Shego', 'Morreo' y 'Tarta Relena', entre otros.

El Espacio Santa Clara acogerá una edición más las jornadas 'DICE Monkey PRO', con actividades destinadas a profesionales del sector musical tales como paneles, conferencias, talleres, sesiones de networking y cócteles, entre otras.

Entre los invitados nacionales e internacionales que participarán se encuentran artistas como Rocío Márquez, Rosario La Tremendita y Kiko Veneno; programadores como Bob van Heur, creador del prestigioso festival Le Guess Who?; Koen Ter Heedge, responsable del cartel de 'Welcome To The Village'; y Pedro Azevedo, ojeador del MIL Lisboa; y music supervisors como Roy Lidstone, Frederic Schindler, Paulina Márquez y Carmen Rodríguez, que suman en sus trayectorias filmes como 'Suicide Squad' y 'Los días que vendrán', series como 'Élite' y 'La Casa de Papel', videojuegos como 'The Last Kingdom' y spots de Prada, Ikea, Mini, Adidas o Apple, entre otros.