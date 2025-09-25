El Festival de Ópera de Sevilla arranca con un "éxito que roza el lleno absoluto" en su primera edición

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, ha comenzado este jueves "la andadura oficial del Festival de Ópera" con un acto celebrado en la Real Fábrica de Artillería, sede principal del certamen, un ciclo que cuenta con "un éxito que roza el lleno absoluto" dado a la alta demanda de entradas que ha manifestado el Consistorio.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha presidido el encuentro junto al director artístico del festival, Francisco Soriano, y los equipos artísticos de 'Les Enfants Terribles', de Philip Glass, e 'Il Califfo di Bagdad', de Manuel García.

La primera función, con las entradas ya agotadas, tendrá lugar este jueves "en este emblemático enclave patrimonial, rescatado para la vida artística de la ciudad, con el estreno de 'Les Enfants Terribles'". La ópera de cámara de Philip Glass, inspirada en la novela de Jean Cocteau, reúne un "sólido equipo creativo encabezado por Susana Gómez en la dirección de escena y Juan García Rodríguez en la dirección musical. "Con 'Les Enfants Terribles' la Real Fábrica de Artillería se transforma en un laboratorio escénico donde conviven música, danza y palabra. Es una obra que refleja la capacidad del festival para dialogar con la contemporaneidad y abrir la ópera a nuevas miradas", ha señalado Moreno.

El Real Alcázar, cuyas dos funciones han agotado todas sus localidades, "tomará el relevo" este viernes y sábado, 26 y 27 de septiembre, con 'Il Califfo di Bagdad', partitura de Manuel García que devuelve al presente la herencia sevillana en la historia de la ópera. La producción cuenta con dirección escénica de Guillermo Amaya y dirección musical de Alessandro D'Agostini, con la asistencia de Francesco Massimi, además de la escenografía de Juan Ruesga, la iluminación de Adolfo Carmona y el vestuario de Nino Bautí.

En este sentido, la delegada de Turismo ha destacado el "éxito de taquilla" del I Festival de Ópera de Sevilla y ha resaltado que "la primera función ha agotado todas sus localidades, logrando un 98,1% de ocupación y confirmando la expectación que ha despertado el estreno de este festival en la ciudad".

El Real Alcázar "toma el relevo" este viernes y el sábado con las dos funciones de 'Il Califfo di Bagdad', ópera de Manuel García en el año de su 250 aniversario, que han conseguido un 85,9% y un 100% de ocupación respectivamente.

El ciclo 'Quien porfía mucho alcanza', también de García, se ha consolidado "como uno de los grandes triunfos de la temporada", con dos funciones al 100% de asistencia y otra al 80%.

De igual manera, Moreno ha manifestado que "el éxito de ocupación que estamos viviendo demuestra que Sevilla estaba preparada y deseosa de contar con un festival de ópera de primer nivel. Hemos apostado por un proyecto que combina patrimonio, contemporaneidad y excelencia artística, y el público está respondiendo con entusiasmo".

Asimismo, ha subrayado además la relevancia de inaugurar este nuevo festival en espacios "tan emblemáticos" como la Real Fábrica de Artillería y el Real Alcázar y ha resaltado que "queremos que cada edición de este festival sirva para redescubrir Sevilla a través de su patrimonio y de su música. Es una oportunidad única para situarnos como capital operística en el ámbito internacional y para abrir la ópera a nuevos públicos".