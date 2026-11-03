El Festival Panarra de Alcalá (Sevilla) contará con Javi Torres, LosPicy y Óscar Herrera entre otros este viernes

El delegado de Cultura de Alcalá de Guadaíra, Christopher Rivas, en la presentación del Panarra Fest. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA)

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 3 (EUROPA PRESS)

La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha anunciado la fecha para la celebración del festival musical Panarrafest Sessions para este próximo viernes día 6 de noviembre en la la explanada del Auditorio Riberas del Guadaíra que se convertirá nuevamente en un escenario cultural.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, contará con las actuaciones de Javi Torres, DJ y productor sevillano, que destaca por sus sesiones de música electrónica, afrohouse y ritmos latinos, acompañadas de percusión en directo.

De esta manera, LosPicy que trabaja con música electrónica, reggaetón y éxitos comerciales, también las actuaciones de Óscar Herrera, DJ Yanyo, Luis Jiménez y Josan Fame completarán el cartel.

Por su parte, la apertura de puertas será a las 17,00 horas, mientras que la hora de comienzo del Panarra Sessions será a las 18,00 horas, con entrada es libre y gratuita hasta completar aforo.

En este sentido, el delegado de Cultura, Christopher Rivas, ha explicado que la idea es que Alcalá "pueda disfrutar de una jornada con la actuación de Djs, que tuvo que ser aplazada, con propuestas que puedan interesar a distintas generaciones".

"Queremos que la cultura llegue a públicos diversos, que cada persona encuentre su espacio y que la música en directo siga formando parte de la vida de nuestra ciudad", ha añadido.

Asimismo, ha señalado que la explanada del Auditorio Riberas del Guadaíra es "un espacio que nos permite celebrar grandes eventos musicales en un entorno muy reconocible de Alcalá, desde el flamenco al rock, el pop, el reggaetón, grandes citas con las que tenemos ya amplia experiencia y que han aglutinado a miles de personas".

Los menores de edad que quieran acudir no acompañados al evento deberán traer firmada la autorización para el acceso, que se requerirá en la entrada al recinto.