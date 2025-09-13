El Festival del Patio+Metrópolis lleva a La Rinconada (Sevilla) la "explosiva propuesta" de Fangoria y Nancys Rubias

Archivo - El grupo Nancys Rubias, liderado por Mario Vaquerizo, durante una actuación en las Noches del Botánico el pasado mes de junio. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SEVILLA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival del Patio+Metrópolis tras arrancar este viernes con 30.000 entradas ya vendidas y el concierto inaugural de Duncan Dhu en la Plaza de Toros de Utrera, llega este domingo al municipio sevillano de La Rinconada con la "explosiva propuesta musical" de Fangoria y Nancys Rubias.

El ciclo se desarrollará hasta el próximo 10 de octubre y ofrecerá actuaciones tanto en el Patio de la Diputación como en cinco localidades del área metropolitana de Sevilla. El cartel está compuesto por artistas de primer nivel como Rozalén, Coque Malla, Camela y Siloé, entre otros.

Así, en el patio actuarán Miss Caffeina, Siloé, Santiago Auserón y La Academia Nocturna, y Derby Motoreta's Burrito Kachimba. Por su parte, en otros escenarios del entorno metropolitano se presentarán artistas como Duncan Dhu, Rozalén, Fangoria + Nancys Rubias, Coque Malla y Camela.

La selección artística ha sido realizada por los técnicos de la Diputación. El objetivo ha sido diseñar una programación "intergeneracional", que recorra sonidos desde los años 90 y 2000 hasta propuestas actuales orientadas a un público más joven.