Festival de Sevilla programa 12 largometrajes y 19 cortos en Panorama Andaluz, que crea el Premio a Mejor Película

SEVILLA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha informado de que la sección Panorama Andaluz del 17 Festival de Sevilla volverá a tomar el pulso a la producción cinematográfica hecha en Andalucía con una selección de doce largometrajes, diez de ellos estrenos absolutos en salas, y 19 cortos.

En un comunicado, señala que se trata de un total de 31 producciones en las que brillan los temas sociales, el espíritu crítico y los grandes referentes de la cultura andaluza. El compromiso del festival con el audiovisual andaluz se potencia a partir de este año con el Premio a la Mejor película, dotado con 5.000 euros, por el que competirán los doce largometrajes programados en esta sección.

El festival mantiene sus dos premios para cortometrajes, en colaboración con la Universidad Pablo de Olavide: el Premio Rosario Valpuesta al Mejor Cortometraje, dotado con 2.000 euros, y el Premio Especial Rosario Valpuesta a la contribución artística, con una dotación de 1.000 euros.

La presentación de esta sección, realizada en el Centro Marqués de Contadero, ha contado con la presencia de Antonio Muñoz, delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo; de José Luis Cienfuegos, director del Festival de Sevilla, y de Juan Antonio Bermúdez, coordinador de esta sección.

En palabras de Muñoz, "en este año 2020 tan difícil para la cultura, Sevilla vuelve a demostrar su compromiso con el cine europeo, y en esta ocasión de una forma muy especial con el sector audiovisual andaluz cuya presencia se refuerza en esta edición". "El Festival de Sevilla va a inundar la ciudad de cine y va a seguir demostrando que la cultura es segura y que debemos defenderla, protegerla y apoyarla", recalca.

Por su parte, Cienfuegos ha destacado que este año se ha mantenido la apuesta por el cine andaluz fortaleciendo el largometraje. "Hemos añadido un nuevo premio en el palmarés a la Mejor película de Panorama Andaluz y hemos sumado dos títulos a la sección, que crece cada año. En Panorama Andaluz tiene un peso destacable la no ficción, el cine que aborda temas sociales y que bucea en la cultura andaluza recuperando algunos de sus grandes referentes", agrega.

En la sección Panorama Andaluz de esta edición del Festival de Sevilla coinciden perfiles muy distintos. En 'Antonio Machado. Los días azules', Laura Hojman, que se estrena en Andalucía, propone un homenaje al poeta como símbolo de resistencia e icono cultural, y, de algún modo, establece un diálogo literario con su anterior film, 'Tierras solares', sobre la figura de Rubén Darío.

En 'El que la lleva la entiende', se retrata a José Luis García Cossío, más conocido como 'Selu', un chirigotero con más de 30 años de dedicación, a través de imágenes de archivo y de testimonios de amigos y admiradores como, entre otros, Joaquín Sabina, Jorge Drexler, Niña Pastori y Benito Zambrano. La película está dirigida por Rocío Martín y por el propio Selu.

Otra biografía, la de un célebre productor musical, referente de la escena pop-rock indie, es 'Paco Loco: viva el noise', de Daniel Cervantes. La película también reflexiona sobre otros aspectos muy presentes en el carácter de Paco Loco, como son la necesidad creadora, la libertad artística y el humor, así como la espontaneidad y la irreverencia como formas de entender el mundo.

El film coincide en esta sección con otro documental musical en el que el protagonista del anterior proyecto interviene como testimonio: se trata de 'A Friendly Fire', la crónica del éxito de la banda de El Puerto de Santa María Maddening Flames, a los que Paco Loco produjo. La película, dirigida por el que fuera batería del grupo José María Millán, reúne de nuevo a los Maddening Flames para contar su historia y el peso que tuvieron en la escena musical de los años 90.

"Pocos lugares hay tan arraigados a la cultura de la capital andaluza como La Alameda de Hércules. La directora Rocío Huertas reflexiona sobre el papel de un espacio ligado al underground partiendo del trabajo desarrollado por el cineasta Juan Sebastián Bollaín durante la Transición. El resultado es 'La Alameda 2018', un retrato coral de un barrio con un peso ineludible en la creación sevillana y andaluza", agrega.

CINE SOCIAL

En la presente edición del Festival de Sevilla, la sección Panorama Andaluz se fija en diversas temáticas sociales. En 'Mujereando, el quejío de una diosa', dirigido por Carmen Tamayo, se da visibilidad a la realidad de las mujeres sin hogar a partir de una iniciativa transformadora: un taller de teatro dedicado a mujeres en riesgo de exclusión social que cambió la vida de un grupo de ellas, que vivían en la calle.

Sahara Acción Granada y Nomadocs, dos asociaciones sin ánimo de lucro comprometidas con la solidaridad y la justicia, están detrás de 'Limbo, la promesa olvidada', documental de Antonio Rodrigo que rescata el testimonio olvidado y silenciado de los habitantes de los Campamentos de Refugiados Saharauis en Tiunduf (Argelia).

Director de films como 'Oh! Mammy Blue' o 'Clandestinos', el cordobés Antonio Hens firma 'En vivo', documental que penetra en el mundo del porno gay y de los shows en directo, con testimonios de actores que se dedican a ello.

Y por último, 'Cabeza, corazón y manos', codirigida por Mariano Agudo, Astrid Vargas, Miguel Paredes y Eduardo Montero, muestra el choque entre tradición y modernidad en la agricultura, a partir de la experiencia de un grupo de personas que participan en programas de agricultura ecológica y ganadería no invasiva.

FICCIÓN CON SELLO INDEPENDIENTE

En la programación de Panorama Andaluz de este año destacan también tres películas de ficción. Kiti Mánver ganó la Biznaga de Plata a la Mejor Actriz en el último Festival de Málaga por su composición de la anciana autoconfinada cuya casa compra, con inquilina incluida, el personaje de Juana Acosta en la comedia de Bernabé Rico 'El inconveniente', que también se llevó el Premio de Público.

En 'Ojalá mañana', el director Ignacio G. Merlo da un registro realista al día a día y a los problemas personales de una familia que vive en una portería de un edificio.

Finalmente, Hilario Abad debuta en el largometraje tras el éxito de su divertida y premiada webserie 'Caniville' cambiando de registro con 'Llega la noche', ficción desarrollada en dos planos temporales que mezcla géneros, jugando con elementos de drama, comedia romántica y terror psicológico.

EL TALENTO ANDALUZ EN CORTO EN 19 TRABAJOS

Asimismo, la Sección Panorama Andaluz continúa su apuesta por impulsar la creación andaluza en el cortometraje. Así, en la 17 edición del Festival se programarán en tres sesiones los 19 trabajos seleccionados: 'Darwin se sienta a la mesa', de Arturo Menor; 'Entre el monte y la marisma', de Niete; 'Every 75 minutes', de Borja A. Ortiz; 'Interkosmos', de Álvaro Parrilla Álvarez; 'La cicatriz', de Juan Francisco Viruega; 'Las malditas', de Bruno Ojeda y Beatriz Hohenleiter; 'Las niñas terribles', de David Orellana; 'Los ángeles eternos', de Manu León.

También, 'Los que no sienten', de Marta Porto, Carlota Mojica, Alba Cantero y Débora Vargas; 'Monzón', de Manu Trillo; 'Of Hearts and Castles', de Rubén Navarro; 'One hour to Banaue', de Elena Núñez y Mario Oliva; 'Ora marítima', de Alfonso Camacho; 'Paraíso en llamas', de José Antonio Hergueta; 'Peloteros', de Rafael Cortés; 'Por donde pasa el silencio', de Sandra Romero Acevedo; 'Silencio sísmico', de Sandor M. Salas; 'Una revuelta sin imágenes', de Pilar Monsell, y 'Yo', de Begoña Arostegui.