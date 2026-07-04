Las fiestas de San Mateo 2026 de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ya tienen cartel, obra de Alejandro Martín

Presentación del cartel de las fiestas de San Mateo en Alcalá de Guadaíra. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 4 (EUROPA PRESS)

El atrio de la Parroquia de la Inmaculada ha acogido la presentación del cartel de las Fiestas Patronales San Mateo 2026. Esta edición es una obra del artista Alejandro Martín Chamorro, ingeniero industrial, natural de Gines, quién ya manifestara el entusiasmo y la alegría con la recogió el encargo el pasado mes de febrero y ha explicado los detalles simbólicos que componen el trabajo artístico realizado, pintando un cartel que captura la esencia festiva y religiosa de San Mateo de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), transmitiendo la devoción y alegría que envuelve a esta celebración tan arraigada en la localidad.

El acto ha contado con la asistencia de la delegada de Fiestas Mayores, Rocío Bastida y miembros de la Corporación Municipal. Este año se ha rendido homenaje a Francisco Peña González, ex Hermano Mayor de la hermandad. En el transcurso del acto también se ha entregado el Romero de Oro a Ntra Señora de la Oliva, por el 25 Aniversario de la bendición de la Virgen.

Igualmente se ha homenajeado con reconocimientos por su entrega a empresas como Oliver Asesores, Transportes Especiales Carrascosa e Hijos y a Bebidas El Palenque. La tradicional Romería de San Mateo 2026 tendrá lugar el domingo 13 de septiembre y la salida procesional de la imagen el lunes 21 de septiembre.

Con esta presentación, ha dado inicio oficialmente a los preparativos de las fiestas patronales de San Mateo, que serán un momento de encuentro, tradición y fervor para todos los alcalareños y visitantes el próximo mes de septiembre.