El filósofo David Pastor aborda este jueves en Alcalá (Sevilla) los retos educativos de las nuevas generaciones

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 30 (EUROPA PRESS)

El ciclo municipal 'Conversaciones de vida. Elige ser feliz' continuará este jueves 1 de octubre con una conferencia en la que el filósofo, profesor, escritor y divulgador David Pastor ofrecerá sobre los retos educativos y sociales de las nuevas generaciones, bajo el título de '¿Qué futuro quieres para tus hijos?', a partir de las 12,00 horas en el Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, con un título que interpela directamente a familias, docentes y a la sociedad en su conjunto, Vico propondrá una reflexión sobre el modelo educativo y humano que estamos construyendo para las próximas generaciones. La crianza, el uso de las pantallas, la pérdida de espacios de convivencia, la soledad, el pensamiento crítico o la importancia de educar en la confianza formarán parte de una conversación especialmente conectada con los desafíos del presente.

Así, la intervención de David Pastor dará continuidad a esta tercera edición del ciclo municipal que "acerca a la ciudadanía experiencias, conocimientos y herramientas relacionadas con la educación, las emociones, los vínculos personales y el bienestar".

En este contexto, David Pastor se ha consolidado como una de las voces más reconocibles de la divulgación filosófica en español. Estudió Filosofía en la Universidad de Sevilla, donde se especializó en Ética de la Comunicación, y ha desarrollado una amplia trayectoria académica y divulgativa vinculada a la Universidad Nacional Autónoma de México y su capacidad para trasladar las grandes preguntas de la filosofía a situaciones cotidianas, con un lenguaje directo, cercano y no exento de humor, ha llevado sus conferencias ante miles de jóvenes y adultos.

Es autor de 'Ética para desconfiados', 'Era de idiotas' y 'Filosofía para desconfiados', obras en las que aborda algunos de los "grandes problemas de nuestro tiempo" como el individualismo, la desconfianza, el debilitamiento de los vínculos, la educación de las nuevas generaciones y la necesidad de recuperar la convivencia y el pensamiento crítico.

UNA PREGUNTA QUE AFECTA A TODA LA SOCIEDAD

'¿Qué futuro quieres para tus hijos?' no planteará únicamente una reflexión sobre la maternidad o la paternidad, sino que la conferencia ampliará el foco hacia la "responsabilidad colectiva" de educar y se pregunta qué tipo de sociedad encontrarán los niños y jóvenes de hoy, qué herramientas les estamos proporcionando y qué valores necesitan para relacionarse, pensar por sí mismos y afrontar un mundo cada vez más complejo.

En un contexto marcado por la hiperconexión, la rapidez y la creciente presencia de la tecnología en la vida cotidiana, Vico ha reivindicado el valor de la comunicación, la confianza, la amistad, el juego y la vida compartida. Su propuesta invita a "revisar determinadas inercias educativas" y a recuperar una idea esencial: "el futuro de nuestros hijos no depende únicamente de aquello que podamos ofrecerles individualmente, sino también de la comunidad que seamos capaces de construir a su alrededor".

En contexto, el ciclo comenzó el pasado 17 de septiembre con Pedro García Aguado y su conferencia 'El reto de educar hoy', una primera jornada que despertó un gran interés entre el público y puso de manifiesto la necesidad de abrir espacios de reflexión sobre los desafíos que afrontan jóvenes, familias y educadores.

Las entradas para la conferencia de David Pastor Vico tienen un precio de 14 euros y pueden adquirirse a través de la plataforma de venta de entradas municipal.

Junto a Vico, también pasarán por Alcalá hasta el 5 de noviembre otros conferenciantes para conversar sobre educación, familia, emociones, relaciones y bienestar, expertos motivacionales como Luis Galindo, Alba Cardalda, Juan José Martín 'Sabas', Isabel Rojas Estapé y Rosa Rodríguez del Tronco.