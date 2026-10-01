El filósofo David Pastor invita en Alcalá (Sevilla) a reflexionar sobre la educación y el futuro de los hijos

El filósofo David Pastor y la alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 1 (EUROPA PRESS)

El filósofo, profesor y divulgador David Pastor Vico ha impartido este jueves en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) la conferencia '¿Qué futuro quieres para tus hijos?', incluida en la tercera edición del ciclo municipal 'Conversaciones de vida. Elige ser feliz', organizado en torno a cuestiones relacionadas con la educación, las emociones, las relaciones personales y el bienestar.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la conferencia ha reunido a familias, docentes y estudiantes y ha abordado distintos aspectos de la educación de niños y jóvenes, entre ellos la crianza, el uso de las pantallas, la pérdida de espacios de convivencia, la soledad y el desarrollo del pensamiento crítico.

Durante su intervención, Vico ha planteado una reflexión sobre la responsabilidad de las familias y de la sociedad en la educación de las nuevas generaciones, así como sobre las herramientas y los valores que necesitan los menores para desarrollar su autonomía, establecer relaciones personales y afrontar los cambios sociales y tecnológicos.

Asimismo, el conferenciante también ha señalado la importancia de la comunicación, la confianza, la amistad, el juego y la convivencia en un contexto marcado por la "creciente presencia de la tecnología en la vida cotidiana".

De esta manera, Vico ha valorado la celebración de iniciativas municipales de este tipo por su contribución a la reflexión sobre las relaciones interpersonales y la salud emocional. "Para los ayuntamientos debería ser necesario este tipo de iniciativas para la salud emocional de los ciudadanos, para ahondar en la cultura y para ofrecer diferentes puntos de vista no sólo en lo material, sino en todos los ámbitos del conocimiento porque nos ayuda a entender el mundo en el que vivimos", ha manifestado.

Por su parte, la alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, ha afirmado que la administración local "incluye el bienestar de la ciudadanía entre sus líneas de actuación" y ha agradecido la participación del conferenciante, a la vez que ha destacado la continuidad del ciclo y su orientación a cuestiones relacionadas con la educación, la gestión de los conflictos y las relaciones familiares.

PROGRAMACIÓN HASTA NOVIEMBRE

El ciclo comenzó el pasado 17 de septiembre con la conferencia 'El reto de educar hoy', a cargo de Pedro García Aguado y continuará hasta el 5 de noviembre con la participación de Luis Galindo, Alba Cardalda, Juan José Martín 'Sabas', Isabel Rojas Estapé y Rosa Rodríguez del Tronco.

Las sesiones tratarán temas relacionados con la educación, la familia, las emociones, las relaciones personales y el bienestar y las entradas para las conferencias pueden adquirirse a través de la plataforma municipal de venta de entradas.