La final del I Concurso de Música de Cámara Joaquín Turina de Sevilla enfrenta este jueves y viernes a seis formaciones

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, celebra los próximos 23 y 24 de octubre la fase final del I Concurso de Música de Cámara y para Solista Joaquín Turina, una iniciativa municipal destinada a impulsar la proyección profesional de jóvenes intérpretes y fomentar el estudio, la interpretación y la difusión de la obra del compositor sevillano.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, las audiciones tendrán lugar en el Espacio Turina y en la iglesia del Hospital de los Venerables, gracias a la colaboración de Juventudes Musicales de Sevilla y del Cabildo de la Catedral de Sevilla. En ellas participarán seis solistas y formaciones seleccionados entre las 27 candidaturas presentadas a esta primera convocatoria.

En este contexto, el concurso ha sido dirigido a músicos menores de 31 años, tanto solistas como integrantes de formaciones de cámara de hasta siete componentes, sin restricciones de nacionalidad o residencia.

Tras una primera fase de preselección no presencial, el jurado ha elegido a los seis finalistas que interpretarán sus programas ante el público y optarán a los premios del certamen.

En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha destacado que con este concurso damos "apoyo a la música y a los jóvenes intérpretes, ofreciéndoles una oportunidad para mostrar su trabajo y avanzar en su trayectoria profesional", al mismo tiempo que "contribuimos a mantener vivo el legado de Joaquín Turina, una figura esencial de nuestro patrimonio musical".

Asimismo, Angie Moreno ha señalado que "Sevilla debe seguir siendo un espacio de encuentro para el talento musical, donde convivan la interpretación, la formación y la recuperación de nuestro repertorio. Este concurso nace con esa vocación y con el propósito de dar continuidad al reconocimiento de uno de los compositores más importantes de nuestra historia".

SEIS FINALISTAS EN TRES SESIONES DE AUDICIONES

La fase final comenzará el viernes 23 de octubre, a las 20,00 horas, en el Espacio Turina, con la participación de tres propuestas musicales, de las que abrirá la sesión el Trío Ipse, integrado por Alejandro Ruiz (violín), Rafael Gutiérrez (violonchelo) y Pablo Camargo (piano), estudiantes del Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo, quienes interpretarán obras de Shostakovich y Joaquín Turina.

A continuación, actuará el pianista Tomás Vidal, con un programa integrado por composiciones de Turina, Prokófiev y Liszt, antes de que la jornada concluya con el dúo formado por Enric Moya (violín) y Duarte Soares (piano), que interpretará obras de Turina y Brahms.

En esta línea, la programación continuará el sábado 24 de octubre, a las 18,00 horas, en la iglesia del Hospital de los Venerables, con la actuación del organista y clavecinista sevillano Guido García, estudiante del Conservatorio de París, que interpretará composiciones de Brahms, Bach, Liszt y Turina.

Finalmente, la última sesión tendrá lugar ese mismo sábado, a las 20,00 horas, en el Espacio Turina, con la participación del Cuarteto Rucca, integrado por Zuriñe Corcobado, Aitor Prada, Maria Sala y Olga Gallego, que interpretará obras de Ravel y Turina.

Cerrará las audiciones el Dúo Ebenum, formado por la violinista Arabela de Miguel, integrante de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, y la pianista Claudia Fernández, con un repertorio que incluirá composiciones de Joaquín Turina, Antonio J. Flores y Claude Debussy.

UN JURADO PRESIDIDO POR JOSÉ LUIS TURINA

El jurado estará presidido por el compositor José Luis Turina, Premio Nacional de Música, académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y nieto de Joaquín Turina.

Le acompañarán la pianista Benedicte Palko, especialista en música de cámara y fundadora del Festival Internacional de Música de Cámara Joaquín Turina; el pianista Arnold W. Collado, presidente de Juventudes Musicales de Sevilla, y el flautista y gestor cultural Rafael Ruibérriz de Torres, coordinador de la Ruta Turina.

El certamen ha contemplado una dotación global de 15.000 euros, distribuida en seis premios y una distinción especial a la mejor interpretación de una obra de Joaquín Turina.

Con ello, el primer premio estará dotado con 6.000 euros; el segundo, con 3.000 euros; el tercero, con 2.000 euros; el cuarto, con 1.000 euros; el quinto, con 800 euros, y el sexto, con 600 euros. A estas cantidades se sumará un premio especial de 1.600 euros a la mejor interpretación de una obra de Joaquín Turina.

Además, Juventudes Musicales de Sevilla concederá un reconocimiento adicional destinado a solistas o dúos, consistente en la participación en un concierto de su temporada anual. La entrega de los galardones tendrá lugar el sábado 24 de octubre en el Espacio Turina, en un acto público que se celebrará tras la última audición y la deliberación del jurado.