Finaliza plazo el martes para presentar proyectos turísticos sociales y empresariales para promocionar Alcalá (Sevilla)

Cuadro de características de las subvenciones al turismo en Alcalá de Guadaíra (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 12 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha anunciado que el martes 13 finaliza el plazo para la convocatoria de subvenciones que destina 35.000 euros a la creación de festivales, mercados, jornadas, talleres, experiencias originales o creación de elementos turísticos o nuevos servicios que atraigan visitantes.

Según ha concretado el Consistorio alcalareño en una nota, el delegado del Área de Identidad, Christopher Rivas, ha considerado el "amplio potencial las ideas que puedan promover asociaciones y emprendedores y les anima a presentar proyectos".

En contexto, el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra abría esta convocatoria de subvenciones 2026 para "a promover el desarrollo de actuaciones turísticas con una dotación global de 35.000 euros para apoyar proyectos promovidos por el tejido asociativo, empresas y profesionales de la ciudad".

Al hilo, el responsable municipal del Área de Identidad y Delegado de Turismo, Christopher Rivas, ha animado a asociaciones, colectivos, empresas y profesionales alcalareños a conocer las convocatorias y presentar sus proyectos.

"Queremos que estas ayudas sirvan para apoyar las iniciativas que surgen de la propia sociedad alcalareña. Hay asociaciones, profesionales y empresas con capacidad para aportar proyectos interesantes para el turismo de nuestra ciudad, y queremos facilitar que esas ideas puedan hacerse realidad", ha indicado.

Asimismo, Rivas ha explicado que el objetivo de estas subvenciones es "promover y dinamizar la actividad turística mediante la celebración de eventos y experiencias temáticas originales y de repercusión social, y la creación y recuperación de elementos de interés turístico y nuevos servicios que puedan atraer a visitantes de fuera de Alcalá".

La presentación de solicitudes se puede realizar a través de 'https://ciudadalcala.sedelectronica.es/info.0'. Se establecen dos líneas diferenciadas, en concreto, la línea 1 para actuaciones promovidas por asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro, y la línea 2, para proyectos impulsados por empresas y profesionales, cada una de ellas con un crédito de 17.500 euros.

En suma, los proyectos subvencionables se enmarcan en la organización de eventos, festivales y jornadas recreativas y de ocio, mercados temáticos, recreaciones históricas, visitas guiadas, entre otros, así como congresos jornadas divulgativas o formativas y talleres, e igualmente actuaciones encaminadas al diseño y producción de recursos turísticos y promocionales de Alcalá de Guadaíra.