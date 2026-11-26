El consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, informa sobre la planificación de la red de transporte de electricidad 2030 y su adecuación a las necesidades industriales de Andalucía. A 26 de noviembre de 2026 en Sevilla. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía considera que la Planificación de la red de transporte de electricidad con horizonte 2030, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 20 de noviembre, sigue sin responder a las necesidades energéticas, industriales y socioeconómicas de la comunidad.

Según el análisis realizado por los técnicos de la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación y de la Agencia Andaluza de la Energía, los 1.492 millones que el plan nacional asigna a Andalucía supone el 12% de la inversión regionalizada y equivale a 172 euros por habitante, un 31% menos que la media española, de 249 euros, según ha informado la Junta en una nota.

Al hilo, el consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela ha señalado que "la planificación aprobada es insuficiente ya que permite avanzar pero no al ritmo que Andalucía necesita". Y, es que, "la comunidad vive un periodo de despegue industrial y de crecimiento de la demanda residencial al que este plan difícilmente permitirá responder a medio y largo plazo", ha destacado.

Descontadas las interconexiones internacionales, los enlaces entre sistemas y las partidas que no se asignan a ningún territorio, el reparto entre comunidades y ciudades autónomas suma 12.223 millones, de los que Andalucía recibe el 12% cuando concentra el 18% de la población.

La comparación por superficie arroja un resultado similar: 17.032 euros por kilómetro cuadrado, un 29% menos que la media nacional, de 24.155 euros/km2. Tanto en inversión por habitante como por superficie, Andalucía se sitúa entre las seis comunidades con menor inversión. La comunidad también queda por debajo de la media en relación con su producto interior bruto, con 6.562 euros por cada millón de PIB, frente a 7.239 del conjunto del país.

Todo ello, pese a que Andalucía dispone actualmente de una densidad de red de transporte eléctrico (kilómetros por millón de habitantes) un 40% inferior a la media peninsular, con 742 kilómetros frente a los 1.242 kilómetros de media de las Comunidades Autónomas.

En concreto, entre 2018 y 2026, la potencia renovable instalada en Andalucía se ha triplicado, hasta rozar los 20 gigavatios, mientras la red de transporte solo ha crecido un 7,34%, con 439 kilómetros más. La comunidad ha aportado más del 25% de la nueva potencia renovable instalada en España en los últimos tres años.

Así, el consejero ha añadido que "desde Andalucía partimos de una posición de infradotación de infraestructuras eléctricas y esta planificación no permitirá corregir esa brecha". Todo esto pese a que "Andalucía contribuye, como ninguna región, a la transición energética en España", ha remarcado.

Por otra parte, la planificación estatal asigna 1.492 millones a Andalucía. Sin embargo, conforme al análisis realizado por la Agencia Andaluza de la Energía, de este global, son 841 millones de euros los que responden a necesidades de generación, demanda y de vertebración del territorio, que son sobre las que la Junta presenta propuestas en el proceso de planificación.

El resto de las actuaciones que recoge la planificación se destinan meramente al funcionamiento de todo el sistema o la alimentación de ejes ferroviarios.

En cuanto a las actuaciones con incidencia directa en el crecimiento de Andalucía, 163 actuaciones por 841 millones, solo el 54% se corresponden con nuevas actuaciones, mientras que el 46% se puede considerar heredadas.

Asimismo, las actuaciones heredadas proceden de la planificación 2021-2026 cuya ejecución a menos de dos meses de su cierre, no supera el 55% en Andalucía. A juicio de Paradela, el nuevo documento computa estas actuaciones dentro de la nueva inversión prevista, lo que ofrece "una imagen de inversión mayor que la que realmente se destina a la comunidad".

Además, el plan recoge otras siete actuaciones cuya ejecución se aplaza más allá de 2030, es decir, iniciarían su tramitación, pero no se les asigna ninguna dotación presupuestaria y no vincula con su efectiva ejecución posterior.

RESPUESTA A LAS ALEGACIONES ANDALUZAS

Entre marzo de 2024 y diciembre de 2025, la Consejería trasladó al Gobierno de España en tres ocasiones las necesidades de infraestructura eléctrica de Andalucía a medio y largo plazo. Sus propuestas, consensuadas con el sector energético, empresarial y otras entidades públicas y privadas interesadas, priorizaban las infraestructuras necesarias para el crecimiento económico y social de la comunidad, con especial atención a la potencia que requieren los nuevos desarrollos industriales y residenciales.

De las 102 actuaciones adicionales que la Junta reclamó en sus últimas alegaciones, el plan incorpora 35, una de cada tres. Las que quedan fuera o se aplazan suman 231 millones, el 63% de la inversión propuesta.

La planificación incluye ocho grandes ejes en Andalucía, cuatro de ellos heredados de la planificación anterior, es decir que ya deberían haberse construido. Otros dos quedan para después de 2030.

El Ministerio sí atiende el eje Campiña-Peñarroya-Maguilla de 400 kV, en Córdoba, una actuación exigida como estratégica por la Junta de Andalucía y que el Gobierno de España dejó fuera del borrador anterior. Esta infraestructura mejorará la conexión eléctrica del norte de Córdoba, una zona saturada en distribución y sin red de transporte cercana para atender a la demanda y generación.

Figuran otros dos ejes reclamados por la Junta: Puebla de Guzmán-Fuente de Cantos, de 400 kV, que conectará Huelva con Extremadura, y Baza-Olea-Manzanares, de 400 kV, entre Granada, Jaén y Castilla-La Mancha.

En cambio, el Gobierno de España aplaza más allá de 2030, sin asignarle presupuesto ni carácter vinculante, el cierre del anillo de Sevilla en 400 kV y la conexión Cartuja-Arcos, en Cádiz. Por tanto, deja fuera de la planificación otros tres ejes que la Junta consideraba necesarios.

El primero es Los Montes-Nerja-Saleres, para cerrar la red costera entre Málaga y Granada; el segundo, El Zumajo-Facinas, para la conexión del litoral entre la Bahía de Cádiz y el Campo de Gibraltar; y el tercero, el cierre del anillo de Córdoba, para reforzar la distribución en el entorno urbano de la capital.

En este contexto, el consejero ha señalado que "nuestras propuestas son fundamentadas, sólidas y priorizadas, y las hemos construido durante más de dos años junto al sector". Así, "el Gobierno de España ha atendido una parte, pero las que faltan, como Nerja, Córdoba Norte, el puerto de Huelva o Venta del Pobre en Almería, están igual de justificadas y deben ser atendidas", ha destacado.

Sobre posiciones, la planificación prevé para Andalucía 19 subestaciones: once nuevas y ocho heredadas, de las que, además, tres ya están en funcionamiento. De las 12 subestaciones que solicitó la Junta, el plan incorpora la mitad, seis. Deja fuera Nerja, Córdoba Norte, Puerto de Huelva y Venta del Pobre.

Estas cuatro eran necesarias para cerrar la red de la costa entre Málaga y Granada, cerrar el anillo de Córdoba, electrificar el puerto de Huelva y evacuar renovables en Almería. Otras dos se aplazan para un horizonte posterior a 2030: Cartuja 400 kV y Corchuela 400 kV.

Las posiciones de acceso permiten conectar nuevos consumos, generación y almacenamiento a la red. La Junta pidió 65 tras consultar al sector empresarial y a las distribuidoras, que identificaron 119 proyectos y 19 necesidades de apoyo a la distribución, con una potencia conjunta de 17.846 megavatios.

Por último, la planificación atiende potencia para conectar 38 proyectos, 23 de ellos de hidrógeno verde y diez industriales, y reforzar el apoyo a la distribución desde ocho nuevas posiciones. Esa capacidad, 6.782 megavatios, supone algo más de un tercio de la potencia identificada en la consulta.