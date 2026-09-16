Finalizada la obra de mejora de la agrupación de vertidos de Isla Mayor y el poblado de Alfonso XIII de Sevilla

Archivo - Instalaciones de una Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) como imagen de recurso - Marian León - Europa Press - Archivo

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha sido informado de la finalización de la obra de mejora de la agrupación de vertidos de Isla Mayor, en la provincia de Sevilla. Esta infraestructura hidráulica da servicio a más de 5.700 vecinos de este núcleo urbano sevillano (5.312 personas), del poblado de Alfonso XIII (397 habitantes) y de viviendas diseminadas por el término municipal de Isla Mayor (51 personas).

La Junta de Andalucía ha destinado, a través de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, cerca de 10,8 millones de euros a la instalación de alrededor de nueve kilómetros de conducciones y a la puesta en marcha de tres nuevas estaciones de bombeo de aguas residuales (EBAR): 'Toruño', 'Príncipe de Gales' y 'Depósito El Puntal'.

Estos fondos se han destinado también a la reubicación de las EBAR 'Emilio Valle' y 'Avenida del Estadio' y a la adecuación y ampliación de las estaciones 'Los Molinos', 'Coto San Juan', 'Isla Sur' y 'Mar Negro'. Gracias a estas actuaciones, todos los vertidos producidos por los habitantes de la zona se trasladarán hasta la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de este municipio sevillano.