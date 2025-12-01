Finalizadas las obras en la ETAP de La Puebla de los Infantes (Sevilla), con una nueva tubería o un decantador reparado

Obras en la ETAP de La Puebla de los Infantes (Sevilla) - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez, ha visitado las obras realizadas en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de La Puebla de los Infantes, junto al alcalde del municipio, José María Rodríguez, y parte de su equipo técnico. Las obras han consistido en la instalación de una nueva tubería de fundición dúctil, sustitución y automatización de la compuerta en captación, reparación del decantador en la estación de tratamiento y el desagüe de la cámara de bombas del depósito.

Según ha informado la institución provincial en una nota, estas intervenciones están enmarcadas dentro del Programa de acompañamiento a la estrategia de reactivación económica y social (Plan Contigo), para la ejecución de potabilizadoras de agua e infraestructuras anejas a las mismas.

Con estas actuaciones se ha conseguido mejorar, tal y como ha añadido la Diputación, el sistema general de abastecimiento de agua en el municipio, lo que el diputado provincial ha mencionado como "un avance significativo para todos los vecinos y vecinas".

En su visita al municipio, Domínguez también ha supervisado las instalaciones de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de la localidad, que se ha visto afectada este otoño por las lluvias de la borrasca Claudia.