Fiscal ve el crimen de las cuñadas en Sevilla un "asesinato "inhumano" y defensas alegan "un vacío probatorio"

Publicado 14/02/2020 18:26:57 CET

SEVILLA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El representante del Ministerio Fiscal ha asegurado este viernes en la última sesión del crimen, conocido como el de las cuñadas, que fue "un asesinato inhumano y cruel". En el mismo falleció una mujer de 26 años, tras recibir 61 cuchilladas y 24 golpes en la cabeza el 19 de abril de 2019, supuestamente a manos de dos hermanas, y el novio de una de ellas, de su pareja fallecida unos meses antes de muerte natural y con la que tuvo una hija. Por su parte, las defensas han pedido la absolución alegando "un vacío probatorio".

Por estos hechos, el fiscal les pide 25 años de prisión para cada uno por un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento, así como la agravante de abuso de confianza, y durante la exposición de su informe final, se ha dirigido al jurado popular y ha señalado que "ha quedado acreditado que la relación de la víctima con sus cuñadas no era buena" pero ha dejado claro que "ser paya o no llevar luto no justifica que la mataran". "No hay excusas", ha subrayado.

A su vez, ha recordado las declaraciones de las testigos protegidas, que coinciden en que vieron a los tres acusados "salir de la casa" de la víctima y montarse en un coche tras escuchar gritos de la víctima y ha hecho hincapié también en "la actitud de los acusados durante el juicio al no querer responder a sus preguntas ni a las de la abogada de la Junta. "Solo los culpables no se suben al estrado, solo los culpables no declaran", ha dicho el fiscal.

Sobre los argumentos de las defensas de que la primera testigo protegida, a los dos años de los hechos, exculpó a otra hermana que se llevó 26 meses en prisión por "una equivocación suya" al no reconocerla en una segunda rueda fotográfica, el fiscal ha señalado que "la justicia es lenta y fue exculpada cuando se recabaron todas las pruebas", no obstante ha insistido en que cuando esta testigo "los ha tenido de frente y les ha visto la cara no ha dudado".

En cuanto al acusado, ha precisado que "choca" su postura cuando fue a buscarlo la Guardia Civil a casa de su pareja, ya que "se escondió en el hueco de la ventana para no ser pillado" y, a su juicio, "una persona que es inocente no se esconde". Por último, ha señalado que "puede chocar que no haya huellas ni AND, pero no siempre existen".

"UN VACÍO PROBATORIO"

Por su parte, las defensas han insistido en la absolución de sus representados al existir en el caso "un vacío probatorio" y han coincidido en destacar que "con las mismas pruebas que usaban para acusar a la hermana absuelta", refiriéndose a los testigos protegidos a los que ponen en duda, "acusan a los demás". Por tanto, han remarcado que "lo peor que hay es un inocente en la cárcel".

Al principio de la sesión, la juez ha rechazado la testifical de un agente de la Guardia Civil por "un problema de contaminación" ya que "estuvo presente en una parte de la declaración de una testigo protegida", por lo que "no se puede tener en cuenta".