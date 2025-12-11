Fiscalía de Sevilla pide 12 años de prisión para un acusado de prender fuego a un edificio con bombona de gas y butano

Archivo - Una mujer camina hacia la Audiencia de Sevilla - MARÍA JOSÉ LÓPEZ-EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Sevilla solicita 12 años de cárcel para un hombre acusado de prender con la llama de un mechero una bombona de gas y butano que causó una deflagración de gas y derivó en el incendio de un edificio de la ciudad hispalense, hechos que afectaron a ocho viviendas del mencionado inmueble.

Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, consultado por Europa Press, los hechos se remontan al mes de mayo de 2023, momento en el que el investigado se dirigió al edificio "con ánimo de atentar contra el patrimonio ajeno, a sabiendas de que se trataba de un inmueble habitado y con el riesgo que para la integridad física de sus habitantes generaba con su acción".

Prosigue la Fiscalía, con todo ello, "colocó en la planta baja y en el rellano de la tercera planta del edificio material inflamable consistente en una bombona de gas butano y gasolina, a los que aplicó la llama de un mechero".

Ello, según el escrito, provocó "una deflagración de gas derivado de dichos materiales, que ocasionó un incendio que fue sofocado por los bomberos, ocasionando el menoscabo de las zonas comunes y viviendas particulares de dicho edificio".

La acción afectó, tal y como recoge el documento, a un total de ocho viviendas de vecinos del inmueble, cuyos propietarios reclaman indemnizaciones por los daños causados que oscilan entre los 340 y los 2.100 euros, excepto uno de ellos cuyos daños son no objetivables. En conjunto, la comunidad de propietarios reclama más de 13.200 euros por los daños causados.

A juicio de la Fiscalía, los hechos descritos son constitutivos de un delito de incendio que generó riesgo para la integridad física de las personas, previsto y penado en el Código Penal.

El juicio tendrá lugar este jueves en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla.