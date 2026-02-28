Fiscalía de Sevilla pide seis años de prisión por golpear con una copa de cristal y patear a un hombre en una discusión

Archivo - Fachada de la Audiencia Provincial de Sevilla - MARÍA JOSÉ LÓPEZ - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Sevilla solicita seis años de prisión por un presunto delito de lesiones para un acusado de, durante una pelea en un establecimiento de la capital andaluza, golpear a un segundo varón con una copa de cristal en el cuello y, posteriormente, tirarlo al suelo y propinarle varias patadas.

Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, consultado por Europa Press, los hechos se remontan al 27 de marzo de 2021, momento en el que el acusado se encontraba en un establecimiento de la ciudad hispalense cuando, "como quiera que se generó una discusión con otro cliente".

Así, prosigue, el acusado, "con el ánimo de menoscabar la integridad física de la víctima, cuando éste se dio la media vuelta para marcharse y terminar la discusión, con gran rapidez, por la espalda y sin posibilidad de que el mismo se percatase de la maniobra, le propinó varios cortes con una copa tipo balón de cristal en el cuello, tirándolo al suelo y propinándole, a continuación, patadas".

A consecuencia de esta presunta agresión, la víctima sufrió lesiones como una herida cervical, algunas heridas debajo del lóbulo de la oreja izquierda y otras secuelas físicas.

La Fiscalía enmarca de esta manera que los hechos son constitutivos de un presunto delito de lesiones con agravante de alevosía, hechos por el que pide para el mismo seis años de prisión. En caso de no quedar acreditada la infracción principal, subsidiariamente el Ministerio Público solicita cinco años de prisión por un delito de lesiones agravadas.

Esa es la petición del Ministerio Público, de cara al juicio fijado contra este acusado el día 2 de este mes en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla.