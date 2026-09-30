Fiscalía de Sevilla reclama 20 años de cárcel para el hombre que mató a otro durante una reyerta en el Hallowen de 2024

Archivo - La calle San Jacinto, del popular barrio de Triana, donde sucedieron los hechos. (Foto de archivo). - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un jurado popular enjuiciará a partir del próximo miércoles, 7 de octubre en la Audiencia Provincial de Sevilla, al hombre acusado de asesinar a otro varón el 31 de octubre de 2024 en la calle San Jacinto de la capital hispalense, tras apuñalarlo con un cuchillo durante una discusión entre ambos, hechos por los que la Fiscalía solicita para el acusado 20 años de cárcel.

Según ha detallado la oficina de comunicación del TSJA, el juicio comenzará el 7 de octubre con la constitución del jurado popular y la presentación de las alegaciones previas por las partes personadas, tras lo que los días 13 y 14 comparecerán los testigos, mientras que el día 15 declararán los peritos y también el propio acusado.

En su escrito de acusación, el Ministerio Público ha reclamado para el encausado 20 años de prisión por un presunto delito de asesinato, así como que, en concepto de responsabilidad civil, indemnice con un total de 99.000 euros a la familia del fallecido, que tenía 50 años de edad en el momento de los hechos.

Según ha indicado la Fiscalía, los hechos tuvieron lugar sobre las 21,30 horas del día 31 de octubre de 2024, cuando el acusado se encontró con la víctima en la calle San Jacinto del barrio de Triana, iniciándose en un momento dado una discusión entre ambos en el marco de la cual el investigado se habría abalanzado sobre el finado, que se encontraba sentado en una silla, propinándole "numerosos golpes por la cabeza".

"TE MATO, LO VOY A MATAR, QUIEN ME LA HACE LA PAGA"

El Ministerio Público ha añadido que, seguidamente, "de manera absolutamente sorpresiva y con el fin de evitar que pudiera defenderse, movido por el propósito de acabar con la vida" del agredido, "sacó un cuchillo que llevaba oculto en la parte trasera del pantalón" y lo apuñaló "hasta en quince ocasiones, de las cuales al menos siete de ellas afectaron al cuello, tórax y región dorsal", provocándole finalmente la muerte.

Durante la agresión, y según la Fiscalía, el fallecido "cayó al suelo, golpeándose además la cabeza, lo que le produjo además una herida contusa, sin repercusión interna, pese a lo cual el acusado siguió apuñalándolo", de manera que "la agresión no terminó hasta que el acusado pudo ser separado y reducido por un tercero que se encontraba en el lugar, pese a lo cual no dejó de gritar "te mato, lo voy a matar, quien me la hace la paga", expresiones estas que siguió reiterando con posterioridad.

Posteriormente, el acusado fue detenido el día 1 de noviembre de 2024 y se encuentra en situación de prisión preventiva por esta causa desde el día siguiente.