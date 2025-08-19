Flamenco, teatro y la Noche de San Miguel protagonizan las últimas semanas de 'Noctaíra' en Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

Uno de los espectáculos ofrecidos bajo el marco de la programación estival 'Noctaíra', en la Harinera de Alcalá de Guadaíra. - AYTO. DE ALCALÁ DE GUADAÍRA.

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 19 (EUROPA PRESS)

'Noctaíra', el programa municipal cultural y turístico de las noches veraniegas de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), se acerca a su recta final en este mes de agosto con una "variada programación". En las próximas semanas se ofrecerán espectáculos de flamenco y teatro, hasta el final de la programación con la Noche de San Miguel.

Según ha trasladado el Ayuntamiento de Alcalá en una nota, este miércoles día 20 tendrá lugar un concierto flamenco en el Centro de San Miguel a las 22,30 horas, y el viernes 22 en la Harinera del Guadaíra, será el turno para la obra 'Medea a la deriva' de Maltravieso Teatro también a las 22,30 horas.

Con respecto a la siguiente semana, el miércoles 27 en el Castillo se presentará un nuevo teatro de adultos con 'Cigarreras de Triana a San Miguel' del Teatro comunitario del Castillo de Alcalá, mientras que el viernes 29 se abrirá el telón para la obra 'Diáfana', de Amparo Lagares, en la Harinera del Guadaíra.

El final de toda esta programación estival llegará con la celebración de la Noche de San Miguel el 6 de septiembre, a partir de las 22,00 horas en las calles y plazas del Barrio de San Miguel. Asimismo, el Consistorio ha recordado que todos los martes, miércoles y jueves los espectáculos son con entrada gratuita.

Por otra parte, el delegado de Cultura y Turismo, Christopher Rivas, ha señalado que esta edición rinde homenaje a las raíces del flamenco como "seña cultural e identitaria local" en el 150 aniversario del nacimiento del creador de la Soleá de Alcalá, Joaquín el de la Paula, y es por ello que el flamenco "sigue marcando gran parte de la programación de este mes de agosto".

Rivas también ha destacado la "gran" acogida que está teniendo el programa, una oferta cultural con la que Alcalá "está viviendo un verano en el que ni siquiera la intensa ola de calor ha sido obstáculo para que centenares de personas salgan a disfrutar de la programación de las Noches del Guadaíra".

En relación a esto, el delegado ha recapitulado algunos de los eventos de las semanas pasadas, como la obra 'Buscando a Lorca' de Lunatika Teatro, o las rutas teatralizadas, 'Ruta de la Soleá' y 'Ruta de Alicia' que se han convertido en "una de las señas de identidad de 'Noctaíra'".

Finalmente, Rivas ha remarcado como 'Noctaíra' "está logrando sacar a la gente de casa para vivir experiencias únicas, apostando por la cultura como motor de encuentro y disfrute colectivo".