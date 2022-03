Flores afirma que "no existe" un informe ambiental de la Junta que paralice la tramitación del Pítamo en Sevilla

SEVILLA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Hábitat Urbano y Cohesión Social, Juan Manuel Flores, ha negado la existencia de "ningún informe ambiental" de la Junta de Andalucía "que impida continuar con tramitación administrativa del desarrollo urbanístico de Villanueva del Pítamo", un proyecto público-privado que, en el horizonte temporal de 2029 y en distintas fases, contempla la construcción de un nuevo barrio con 9.730 viviendas, de ellas un tercio protegidas, así como 18,5 hectáreas reservadas a servicios avanzados y grandes áreas verdes y arboladas.

"El Partido Popular está jugando a dinamitar un proyecto estratégico de 1.100 millones de euros hablando desde el más profundo desconocimiento, con errores en la interpretación de los documentos y plegándose a los intereses de un propietario minoritario frente a la mayoría de la Junta de Compensación Villanueva del Pítamo y de los intereses generales de la ciudad", ha advertido Flores en un comunicado.

El delegado ha explicado que el Plan Parcial de esta zona del Sur de la ciudad fue aprobado en 2014 y, por tanto, se regía por la legislación ambiental autonómica vigente en esa fecha, y no por la posterior. Por tanto, no cabe otra calificación ambiental, puesto que la normativa autonómica de 2015 no tiene carácter retroactivo. "El error del PP es, además, doble porque en sus declaraciones aluden a un informe de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de la Junta de Andalucía (AVRA) donde se pronuncia como miembro de la Junta de Compensación Villanueva del Pítamo, esto es, como propietario de una parte de estos suelos y no como órgano ambiental de la Junta".

"No hay ningún incumplimiento, pues, de la norma ambiental ni ningún obstáculo para continuar con la tramitación iniciada", ha remarcado Flores, al tiempo que ha añadido que AVRA "no está precisamente interesada en el desarrollo urbanístico del Pítamo en contra de la mayoría de la Junta de Compensación". En su opinión, el PP "se está plegando a los intereses de AVRA en contra de los intereses generales de la ciudad, cuando existen inversores de gran relevancia que, junto con la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, han realizado un trabajo jurídicamente riguroso y económica y financieramente viable para un proyecto estratégico para la ciudad.

A juicio de Flores, "no es ni siquiera coherente la crítica del PP con el discurso que venimos escuchando de la Junta de que las últimas legislaciones simplifican la tramitación", ha abundado. Esta iniciativa de colaboración público privada supone desplegar la mayor bolsa de suelo urbanizable existente en la ciudad, con 208 hectáreas, e incide en el desarrollo de Sevilla hacia el Sur, es posible tras la aprobación provisional por parte del Ayuntamiento, y tras ocho años de trabajo para resolver cuestiones técnicas y económicas, del Plan Parcial del sector SUS-DBP-06 Villanueva del Pítamo, documento que ordena de forma detallada y pormenorizada los distintos usos de los suelos y encauza su ejecución urbanística para los próximos años.

La Junta de Compensación está conformada por una serie de socios, entre los que la Sareb y Landcompany, filial del Banco de Santander, que tienen la mayoría en este órgano, y entre los que figuran también la Junta de Andalucía, a través de AVRA, y el Ayuntamiento. El objetivo de la Junta de Compensación es que la primera fase pueda arrancar en el año 2024 con las obras de urbanización de las primeras 1.000 viviendas y una primera fase del desarrollo industrial y vinculado a la innovación, todo ello localizado en la zona más consolidada del sector, junta a la ciudad deportiva del Sevilla FC, cuartel de la Guardia Civil y colegios Tabladilla y Entreolivos. El nuevo barrio del Pítamo tendrá capacidad para unos 30.000 residentes, a tenor de las promociones inmobiliarias previstas.

DETALLES DEL PROYECTO

El proyecto se articula sobre seis principales hitos en torno a este proyecto. El primero, que el nuevo barrio del Pítamo tendrá uno de los mayores desarrollos de vivienda protegida de Andalucía en estos momentos, con más de 3.600. El segundo, la gran apuesta por las zonas verdes y arboladas, con una ampliación del Parque de Guadaíra y la incorporación de los arroyos a la ordenación urbanística de forma que se integren en el sistema general de espacios libres de la ciudad en conexión con el anillo verde del Guadaíra -entre zonas verdes y espacios libres existen 442.000 metros cuadrados-.

El tercero, se garantiza una completa red de equipamientos públicos y Privados en toda la ordenación urbanística, ejecutada conforme se vayan desarrollando los usos residenciales. El cuarto, la generación de un distrito tecnológico, con espacios para innovación, emprendimiento e investigación -con unos 185.000 metros cuadrados para esa nueva área industrial y empresarial-.

En cuanto al quinto punto, el Consistorio destaca que el barrio se ha diseñado bajo criterios de sostenibilidad y accesibilidad, con un diseño arquitectónico que apuesta específicamente por un modelo de ciudad en quince minutos en la planificación de las infraestructuras y los servicios. Además, se plantea un modelo de crecimiento sostenido sobre el transporte público, a través de ferrocarril y conexión con el Metro.