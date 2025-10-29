La formación dual y el programa 'Relanza-T', objetivos principales en el Pacto Local por el Empleo de Alcalá (Sevilla)

Reunión mantenida por la Delegada municipal de Empleo de Alcalá de Guadaíra, Paula Fuster, con todos los miembros y agentes que forman parte del Comité Ejecutivo del Pacto Local por el Empleo - AYTO. ALCALÁ DE GUADAÍRA

La delegada municipal de Empleo de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Paula Fuster, ha mantenido una reunión con todos los miembros y agentes que forman parte del Comité Ejecutivo del Pacto Local por el Empleo para tratar los objetivos del mismo, entre los que destacan la formación dual, la intermediación entre las empresas y los institutos de la ciudad y la puesta en marcha de la segunda edición del programa formativo 'Relanza- T'.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, Fuster ha asegurado que la formación y la orientación constituyen "el pilar básico" para el desarrollo de los objetivos del Pacto Local por el Empleo, de ahí que, "desde que se firmara este pacto todas las partes integrantes estamos centradas en la formación dual con los centros educativos con el fin de ir reduciendo cada vez más las cifras de desempleo".

Para la delegada de Empleo, resulta fundamental que "todos los agentes del pacto se impliquen" para que la ciudad "avance" en materia de empleo y formación. En este sentido, ha explicado que la formación dual "ha sido uno de los puntos de interés que se han abordado en la reunión mantenida con todas las partes implicadas en el Pacto".

Asimismo, ha incidido en la "importancia de la intermediación entre las empresas y los institutos de la ciudad" para actuar en una doble dirección. Por un lado, la "detección de las necesidades formativas y educativas del entorno social y empresarial de la ciudad" y, por otro, "las necesidades y la demanda educativa que existe entre los jóvenes", ya que Alcalá es "pionera en la formación dual gracias a la implicación de este comité", ha subrayado.

En especial, Fuster ha destacado la "adecuación de las necesidades formativas hacia las empresas" con el fin de conocer qué perfiles laborales se necesitan y "adaptar" la oferta educativa de los centros a las mismas.

Así, según la delegada municipal, esta ha sido una iniciativa "muy aplaudida por los actores económicos" que recibió incluso "la felicitación" de la Cámara de Comercio, ya que Alcalá ha sido "el único ayuntamiento de la provincia que ha realizado un trabajo de este tipo".

La próxima apuesta, ha avanzado la delegada municipal, es la concreción del Proyecto 'Relanza-T' que va a suponer una inversión de 5,7 millones de euros con el objetivo de "mejorar la empleabilidad para 814 personas". Contará con 62 itinerarios formativos, compuestos por formación específica, formación transversal y formación complementaria. La anterior edición ya supuso un "alto índice" de inserción laboral y en esta ocasión "el presupuesto es de casi el doble", ha explicado.

En este sentido, Fuster ha solicitado la "implicación" del sector empresarial en la definición de contenidos ya que, en su opinión, sus aportaciones serán "clave" ahora que tienen que plantear cuáles son los itinerarios y las acciones formativas más eficaces. "Aquí estamos trabajando todos los actores implicados y entre todos podemos configurar una visión muy amplia sobre el empleo en la ciudad, así que es el lugar idóneo para terminar de definir este proyecto y que una inversión de este calado tenga la mayor rentabilidad posible", ha afirmado la delegada municipal.

Para finalizar, ha asegurado que todos están trabajando en la misma línea que es "la del desarrollo y el crecimiento del empleo en nuestro municipio, desde el Ayuntamiento, la Federación de Industriales y Comerciantes (FICA), el Consejo Económico y Social (CES) así como los sindicatos".