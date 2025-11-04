Formación e inclusión para fomentar la igualdad en Alcalá (Sevilla) como herramientas contra la violencia de género

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), a través de la Delegación de Igualdad, ha diseñado una extensa programación conmemorativa por el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que incluye actividades para toda la sociedad en la que destacan formaciones específicas para distintos colectivos, así como la necesidad y visibilidad del papel del hombre para la erradicación de la violencia de género.

"No se trata de hombres o mujeres, somos una sociedad en la que convivimos y nos necesitamos por igual, pero sí es necesaria mayor formación para luchar contra la violencia de género sin culpabilizar ni a hombres ni a mujeres. Es necesaria la implicación de toda la comunidad, y para ello la formación es imprescindible en todos los sectores de la sociedad, entre la juventud y las personas mayores, en los centros educativos y en las familias, y por supuesto con acciones dirigidas a todas las personas", ha explicado la delegada municipal de Igualdad, Abril Castillo en una nota de prensa.

La concejala ha puntualizado que "hoy en día es importante saber distinguir entre preocupación y acoso, amistad y control, y romper con las tradiciones o costumbres de roles de género, detectar la violencia verbal, psíquica o emocional y los usos malintencionados de las nuevas tecnologías". Todas estas cuestiones son importantes retos actuales en la lucha hacia la igualdad y contra la violencia de género, "por lo que celebrar esta fecha clave sigue siendo imprescindible para la concienciación de este grave problema social".

En este punto, la edil ha enfatizado que "son preocupantes los elevados casos de conductas irrespetuosas, machistas o paternalistas entre las nuevas generaciones en toda la sociedad en general sobre las que hay que incidir para no dar ni un paso atrás en la consecución de derechos que ya hemos conseguido, y seguir luchando para la igualdad real con la necesaria complicidad de todos y todas".

La programación une acciones específicas del 25N y actividades que trabajan el mismo objetivo desde el programa 'Nos aliamos con la Igualdad', orientado a desarrollar un programa formativo en materia de coeducación y prevención de las violencias machistas. Se incluyen, además del manifiesto institucional, talleres, conferencias, seminarios, o exposiciones, entre otros.

Así, el día 5 de noviembre, de 17 a 20 horas, en el Centro de la Igualdad tendrá lugar el taller 'Conéctate con tu niña interior'. Los días 6, 13, 20 y 27 de noviembre, la iniciativa lleva por título 'Te suena la Igualdad' en el IES Hienipa, con la participación concertada de 200 estudiantes de Secundaria.

Además, los días 6, 13, 20 y 27 de noviembre, de 17 a 20 horas, en el mismo escenario, se llevará a cabo un 'coffee-break' para promover el intercambio de experiencias vitales y el apoyo mutuo, la sensibilización en igualdad y la lucha contra los roles de género