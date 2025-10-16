El fotógrafo Emilio Morenatti será el autor del cartel de la XXIV Bienal de Flamenco de Sevilla de 2026

El jefe de Fotografía de Associated Press en España y Portugal, Emilio Morenatti, en una foto de archivo. - CEU

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado este jueves que el fotógrafo Emilio Morenatti, galardonado con dos premios Pulitzer, será el autor del cartel oficial de la XXIV Bienal de Flamenco de Sevilla, que se celebrará entre el 9 de septiembre y el 3 de octubre de 2026.

En una nota de prensa, Sanz ha destacado que la elección de Morenatti "representa una declaración de intenciones de nuestra ciudad y de esta Bienal. La apuesta por una mirada profunda, comprometida y universal. Morenatti encarna la excelencia, la sensibilidad y la capacidad de contar historias con verdad, valores que también definen al flamenco y a Sevilla".

Asimismo, Sanz ha añadido que con su perfil, "el cartel de la Bienal trasciende el formato publicitario para convertirse en una auténtica obra de arte, un símbolo de la fuerza y la identidad cultural de Sevilla".

Emilio Morenatti, originario de Jerez de la Frontera, es un fotoperiodista con una extensa carrera de más de 35 años. Actualmente, reside en Barcelona y desempeña el cargo de director de fotografía en España y Portugal y editor en Europa de contenido editorial para la agencia de noticias americana The Associated Press.

Morenatti ante este encargo ha manifestado que "producir una fotografía para ilustrar el cartel de la Bienal 2026 supone un gran reto y una maravillosa oportunidad de acercarse al arte del flamenco".

Complementa su experiencia con un Máster en Fotoperiodismo y Fotografía Documental por la Universidad de Arte de Londres. A lo largo de su dilatada trayectoria, Morenatti ha cubierto acontecimientos que han marcado la historia contemporánea en más de 50 países.

Tras un grave incidente en Afganistán en 2009, Morenatti perdió una pierna durante una ofensiva, lesión que le permite "empatizar aún más y sentirse más cercano a las víctimas".

El fotógrafo ha sido distinguido con dos premios Pulitzer: uno por su cobertura de la pandemia de Covid-19 en Barcelona, y otro por documentar la devastación de la invasión rusa de Ucrania junto a un equipo de fotógrafos de la Associated Press.

Morenatti pasa a formar parte de la historia gráfica de la Bienal de Flamenco, junto a los autores que le antecedieron: Joaquín Sáenz, Francisco Moreno Galván, Manuel Ángeles Ortiz, Emilio Sáenz, Rafael Alberti, Antonio Saura, Carlos Ortega, Juan Romero, Tato Olivas, Luis Gordillo, Juan Suárez, Antonio Tàpies, Carlos Saura, Rubén Afanador; el colectivo de arte urbano compuesto por: Suso33, Seleka, San y el Niño de las Pinturas; Guillermo Pérez Villalta, Rafael Canogar, Ricardo Cadenas, Pedro G. Romero y Lita Cabellut.