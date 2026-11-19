Los candidatos del Frente Amplio Andaluz por Sevilla al Congreso, Enrique Santiago y Engracia Rivera, se reunen este jueves con representantes del servicio esencial 112 Andalucia. - FRENTE AMPLIO

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los candidatos del Frente Amplio Andaluz por Sevilla al Congreso, Enrique Santiago y Engracia Rivera, se han reunido este jueves con representantes del servicio esencial 112 Andalucia, gestionado por Ilunion Emergencias, para conocer la "precaria situación" de la plantilla.

Según ha indicado la coalición en una nota, la plantilla se encuentra con la empresa en conflicto laboral por "problemas de precariedad, subcontratación, falta de personal y condiciones sometidas a turnos y trabajo en fines de semana con bajos salarios".

Por su parte, la número dos de la lista por Sevilla, Engracia Rivera, ha asegurado que esta situación es consecuencia de la "óptica de considerar los servicios como negocios".

Según ha trasladado la responsable de la Federación Andaluza de Servicios de CCOO, Pepa Cuaresma, la empresa "lleva 2 años de paros parciales en la última hora del servicio, y la presión sobre los trabajadores aumenta cada vez más con las DANA que tenemos ahora, con el cambio climático".

"Son una condiciones nada humanas", han asegurado los trabajadores, quienes han recordado que "están expuestos incluso a llamadas donde los usuarios mueren o son asesinados".