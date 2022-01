Fuentes de Andalucía (Sevilla) suscribe el protocolo policial previo a su integración en la red VioGén

SEVILLA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Carlos Toscano, y el alcalde de Fuentes de Andalucía, Francisco Javier Martínez han copresidido este miércoles la Junta Local de Seguridad de este municipio, en la que se ha aprobado su adhesión al Protocolo de Colaboración y Coordinación entre las Fuerzas de Seguridad y el Cuerpo de la Policía Local para la protección de las víctimas de violencia de género, además de procederse a la firma del Protocolo policial entre el coronel de la Guardia Civil, Luis Ortega Carmona, y el propio alcalde del municipio, en el que se establece la participación de su Policía Local en dicha labor.

En este sentido y en virtud de dicho protocolo, la Policía Local de Fuentes de Andalucía dispondrá en su momento de acceso a la Red VioGén, que desde su puesta en funcionamiento el 26 de julio del 2007 --en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 'Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género'-- recoge toda la información concerniente a las víctimas para articular las medidas de protección adecuadas a cada nivel de riesgo, detalla la Delegación del Gobierno en un comunicado.

De esta forma, la Policía Local entrará a formar parte del sistema que coordina la protección de las víctimas de la violencia de género, "al que", según el subdelegado del Gobierno, "pueden aportar sin duda la experiencia del servicio de proximidad que desarrollan cada día en el municipio".

Toscano ha agradecido el interés del Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía por incorporarse a las labores de protección de las víctimas de violencia de género, que culminarán más adelante con la firma del Convenio entre el secretario de Estado de Seguridad y el propio alcalde.

"No me queda más en estos momentos que reiterar una vez más mi sincera felicitación al Ayuntamiento, porque con el paso que damos hoy, se sumará pronto a la cada vez mayor lista de ayuntamientos de la provincia de Sevilla que se encuentran integrados en el Sistema VioGén, uno de los principales objetivos que me marqué cuando llegué hace ya tres años a esta Subdelegación del Gobierno, donde me encontré con que sólo eran 12 los ayuntamientos adheridos", ha añadido el subdelegado.

CASOS DE VIOGÉN EN EL MUNICIPIO

El municipio de Fuentes de Andalucía cuenta en estos momentos con 15 casos activos de VioGén, ninguno de ellos de niveles 'altos' o 'extremos'. Con una población de 7.160 habitantes, la ratio de los delitos de violencia de género de este municipio es de 2,09 por cada 1.000 habitantes, algo por encima de la provincia (2,04), pero por debajo de la media andaluza (2,28).

Además, la integración en la Red VioGén permitirá a este municipio contar con un incremento de las partidas extraordinarias de los fondos que se reciben del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y que en 2021 ya ascendió a 13.388 euros.

El subdelegado ha aprovechado esta nueva adhesión al Protocolo de VioGén para volver a animar a otros municipios de la comarca a suscribir este acuerdo. En la comarca de esta Campiña, Écija es de momento el único municipio que cuenta con Convenio de VioGén en vigor; Fuentes de Andalucía ya ha iniciado el proceso de adhesión, mientras que aún no han iniciado este proceso ni La Luisiana ni Cañada del Rosal.

En la provincia de Sevilla hay 28 municipios con convenios en vigor, y Fuentes de Andalucía, con el inicio de los trámites, se convertirá en un futuro próximo en el número 29.

LA RED VIOGÉN EN LA PROVINCIA

En 2021 fueron asesinadas dos mujeres por violencia de género en la provincia de Sevilla (8 en Andalucía y 43 en España). En cuanto a las llamadas al teléfono 016 -el Servicio de Información y Asesoramiento Jurídico en Materia de Violencia de Género-, y según los datos publicados en el Boletín Estadístico por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, durante el mes de octubre de 2021 --últimos datos recogidos en dicho Boletín--, en la provincia de Sevilla se recibieron 304 llamadas, lo que supone un aumento del 46,9% con respecto al mismo mes del año 2020 (207).

Asimismo, en cuanto a las denuncias presentadas en materia de violencia de género, de enero a junio de 2021 se han presentado en Sevilla 2.868 denuncias, y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, fueron dados de alta en VioGén en la provincia de Sevilla un total de 1.511 casos, mientras que desde el 1 al 10 de enero de 2022, han sido dados de alta 265 casos.

En cuanto al Servicio Telefónico de Atención y Protección para Víctimas de Violencia de Género (Atenpro), en Sevilla se ha producido un aumento del 18,48% en el número de usuarias activas en octubre de 2021 (1.032) con respecto al mismo mes del año 2020 (871).