Fundación Grupo Azvi y la UPO impulsan en Sevilla ayudas para estudiantes del Complejo Flora Tristán

SEVILLA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO), a través del Vicerrectorado de Cultura y Políticas Sociales, y la Fundación Grupo Azvi han anunciado este martes de que han firmado un acuerdo de colaboración para financiar las "Ayudas Sociales Flora Tristán - Fundación Grupo Azvi y Universidad Pablo de Olavide", destinadas a apoyar el alojamiento de estudiantes en el Complejo Universitario Flora Tristán, situado en el Polígono Sur de Sevilla.

Según ha informado la UPO en una nota, las ayudas van dirigidas a estudiantes de Grado y Máster que residan en el complejo y participen activamente en iniciativas de dinamización interna y en proyectos de desarrollo comunitario del Polígono Sur, contribuyendo a la cohesión social del barrio. La convocatoria fue presentada por Laura Gómez, vicerrectora de Cultura y Políticas Sociales de la UPO; Pilar Kraan, directora de la Fundación Grupo Azvi; y Raúl Álvarez, director general de Políticas Sociales de la Universidad.

Esta iniciativa se enmarca en el convenio firmado en 2024 entre la UPO y la Fundación Grupo Azvi para promover actividades de formación, investigación, innovación y mecenazgo. En este contexto, la universidad, según ha asegurado, ha mejorado la accesibilidad y el confort del campus con la adquisición de mobiliario adaptado y la instalación de un bucle magnético, garantizando un entorno más inclusivo para personas con discapacidad.

Gómez ha destacado en este sentido la colaboración de la Fundación y la implicación de Pilar Kraan, subrayando que "la alianza estratégica en políticas sociales permite la multiplicación de resultados". Kraan señaló que se trata de "una iniciativa universitaria que abre las puertas a quienes más lo necesitan". Las ayudas buscan "favorecer la igualdad de oportunidades y reforzar la implicación de la comunidad universitaria en proyectos sociales, consolidando un modelo que integra formación académica y acción comunitaria".