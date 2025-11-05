Fundación José Manuel Lara acerca el proyecto Leer+ a 'bookfluencers' para mostrar su impacto en la lectura en Sevilla

Acto del proyecto Leer+ de la Fundación José Manuel Lara en el CEIP Nuestra Señora de la Paz de Sevilla. - FUNDACIÓN JOSÉ MANUEL LARA

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación José Manuel Lara ha llevado a cabo esta semana una iniciativa para acercar su proyecto Leer+ a los 'bookfluncers para mostrar el impacto de la lectura en "entornos educativos vulnerables". Según

Según una nota de prensa remitida por la entidad, la jornada se llevó a cabo en el CEIP Nuestra Señora de la Paz de Sevilla y contó con la participación de los bookfluencers Patricia Ibárcena, Hugo Covelo y Mercedes Viana junto al director general de la Fundación José Manuel Lara, Pablo Morillo Pérez.

El encuentro tuvo como objetivo principal "visibilizar el proyecto de fomento de la lectura comprensiva" y destacar el valor transformador de la lectura. A través de distintas acciones en redes sociales, los bookfluencers contribuirán a concienciar sobre la lectura como "motor de cambio" e inspirar a la comunidad juvenil a acercarse a los libros desde una mirada "cercana y digital".

Durante la jornada, los creadores de contenido pudieron conocer el funcionamiento del programa LEER+, una iniciativa de acompañamiento lector que busca mejorar la competencia lectora y el rendimiento escolar del alumnado de Primaria en entornos vulnerables. Cada semana, voluntarios y escolares comparten una hora de lectura y conversación, formando "parejas lectoras" que buscan reforzar la confianza, la comprensión y la motivación por aprender.

Por su parte, Morillo ha destacado el papel de los bookfluencers como "un puente perfecto para conectar con los más jóvenes". "Su participación en LEER+ nos ayuda a trasladar el mensaje de que leer es una forma de ofrecer un futuro mejor con mayores oportunidades", ha señalado.

Desde su puesta en marcha en 2022, en el programa LEER+ han participado más de 2.000 escolares de 200 centros educativos de Andalucía, Ceuta y Melilla. Solo en el último curso participaron 49 colegios y 513 escolares, acompañados por 323 voluntarios, que dedicaron cerca de 5.000 horas de lectura compartida.

El programa, que este curso alcanza 31 colegios andaluces en el primer trimestre, se desarrolla con la colaboración de entidades públicas y privadas, entre ellas la Fundación Cajasol, la Fundación La Caixa, la Fundación Unicaja y diversos ayuntamientos andaluces.