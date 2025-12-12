Fundación de Municipios Pablo de Olavide distingue en Sevilla la excelencia académica con sus Premios de Bachillerato

Foto de familia con los reconocidos por la Fundación de Municipios Pablo de Olavide con el Premio Extraodinario de Bachillerato a la excelencia académica. - UPO

La Fundación de Municipios Pablo de Olavide ha hecho entrega, este viernes al mediodía, de los 'Premios Extraordinarios de Bachillerato Pablo de Olavide', en su edición 2024/2025, a los estudiantes con los mejores expedientes de los municipios que lo integran. Estos premios se convocan anualmente para reconocer el esfuerzo y el trabajo de los alumnos y alumnas que cursan sus estudios de Bachillerato con excelente rendimiento académico.

Dicha aprobación ha tenido lugar en la reunión del Patronato de dicha Fundación celebrado previamente en la Ciudad del Conocimiento del Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla). El acto de entrega ha estado presidido por el vicerrector primero de la UPO, José Antonio Sánchez; la teniente de alcalde y concejala delegada de Promoción Económica e Innovación, Carmen Gil; la vicerrectora de Relaciones Institucionales, Formación Permanente y Fundaciones de la UPO y vicepresidenta ejecutiva de la Fundación de Municipios, Laura López de la Cruz y la secretaria general de la Universidad, Silvia Mendoza, informa en una nota de prensa.

A dicho evento han asistido, además, alcaldes, alcaldesas o representantes municipales de los municipios que integran la Fundación, así como los 18 premiados y premiadas de esta edición, junto con sus familiares y profesorado. El premio, consistente en una ayuda económica de 900 euros para cada uno de los galardonados, ha sido entregado al alumnado con mejor expediente por los propios regidores y ediles.

Como representante del alumnado premiado ha tomado la palabra Paloma Ruiz Pym, mejor expediente de bachillerato de Baeza (Jaén), perteneciente al IES Andrés de Vandelvira, quien ha agradecido el premio en nombre de todos sus compañeros y compañeras, así como a todos los centros, institutos, profesorado y familias que han formado parte del proceso educativo de los estudiantes reconocidos.

Asimismo, en el transcurso de este acto se ha presentado también el cómic 'Pablo de Olavide, un personaje ilustrado', perteneciente a la colección Olavide-Ilustración, cuyos textos son autoría de Rafael Jiménez, mientras que las ilustraciones son obra de Juanfer Briones.

El objetivo de esta obra es acercar la figura de Pablo de Olavide al público más joven de las poblaciones que conforman la Fundación de Municipios, además de al público en general, a través de un formato más visual y didáctico, promoviendo el conocimiento de su legado ilustrado y su impacto en el territorio.

La Fundación de Municipios Pablo de Olavide, constituida en el año 2001, está compuesta por 17 poblaciones andaluzas: Aldeaquemada, Arquillos, Baeza, Cañada Rosal, Carboneros, Dos Hermanas, Fuente Carreteros, Fuente Palmera, Guarromán, La Carlota, La Carolina, La Luisiana, Montizón, Prado del Rey, San Sebastián de los Ballesteros, Santa Elena y Sevilla.

Por otra parte, el Patronato de la Fundación de Municipios Pablo de Olavide, en su edición 55, se ha reunido este viernes para aprobar el plan de actuación 2026. Además, de los Premios Extraordinarios de Bachillerato 'Pablo de Olavide' de la edición 2025/2026, se ha resuelto continuar con el proyecto editorial de la Colección Olavide-Ilustración o la puesta en marcha de un taller magistral.

Además, como colofón a la conmemoración del 25º aniversario de la constitución de la Fundación de Municipios Pablo de Olavide el año próximo, dicha fundación ha dispuesto colaborar en la realización de un audiovisual dedicado a la figura de Rosario Valpuesta Fernández, primera rectora y fundadora de la Universidad Pablo de Olavide y primera presidenta de la Fundación de Municipios, entidad puesta en marcha en el año 2001.