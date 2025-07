Gaesco avisa de que las reivindicaciones de la huelga de gruístas corresponden "al ámbito estatal"

SEVILLA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Empresarial Sevillana de Constructores y Promotores de Obras (Gaesco) ha lamentado este martes las nuevas jornadas de huelga promovidas por UGT y CCOO entre los operadores de grúa del sector de la construcción de la provincia, avisando de que enarbolan "unas reivindicaciones laborales que están reservadas por los propios sindicatos a la negociación de ámbito estatal".

La patronal inmobiliaria y de la construcción ha mostrado así su "rechazo contundente" a esta nueva convocatoria de huelga, que abarca a unos 350 profesionales de la provincia de Sevilla, en demanda de una subida del plus de gruísta acorde a "la responsabilidad técnica y humana del puesto", el reconocimiento de un plus de peligrosidad por la "exposición constante a riesgos laborales", un plus de rendimiento ajustado a la productividad exigida diariamente, la jubilación a los 60 años, la ampliación de la jornada intensiva "por salud física, mental y de conciliación" y una mejora retributiva "proporcional al esfuerzo y la especialización de la labor".

Al respecto, la patronal avisa de que "las mejoras salariales y el adelanto de la edad de jubilación son materias reservadas de forma exclusiva y absoluta a la negociación del ámbito estatal, como lo evidencia de manera contundente el artículo 12 del Convenio Estatal de la Construcción, actualmente vigente en toda España".

Además, avisa de que "las mismas organizaciones sindicales firmantes del Convenio Estatal (UGT-FICA y CCOO del Hábitat) son las que, paradójicamente, estén impulsando la inaplicación del mismo, sin que ni siquiera hayan presentado un estudio o justificación de las razones por las que apoyan a estas demandas y menos aún que se circunscriban exclusivamente en la provincia de Sevilla, sin reparar en los perjuicios que ello conlleva para las empresas, los trabajadores de otros oficios y de la provincia en general".

"La propia Confederación Nacional de la Construcción (CNC) que ha advertido la necesidad de mantener la integridad de la normativa laboral en el sector de la construcción, como los propios sindicatos sostienen en el ámbito estatal", señala Gaesco, que asegura que "la huelga está teniendo un seguimiento inferior al 50% y en muchos centros de trabajo, diferentes tipos de camiones grúas están suministrando y elevando los materiales de construcción a los tajos".

De este modo, la patronal ha reclamado a los sindicatos que "desistan" de la convocatoria de huelga y "reconduzcan sus pretensiones ante sus propios órganos nacionales competentes en la materia".